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Беларусь в рейтингах
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1 Января 2017 21:24

Беларусь в рейтингах

Визиты многочисленных зарубежных партнеров - это возможность как бы взглянуть на собственную страну со стороны. Все-таки одно дело, когда, например, белорусский трактор хвалит директор МТЗ, и совсем другое, когда те же слова звучат из уст какого-нибудь бизнесмена из далекого Пакистана.

Пожалуй, один из самых важных и весомых - рейтинг стран, благоприятных для материнства. Беларусь в топ-25. Лучший результат в СНГ. Таковы данные, предоставленные международной организацией Save the Children.

На итоговую позицию каждой из 179-ти стран влияют пять показателей: материнское здоровье, детская смертность, образование, экономическое благополучие в государстве и участие женщин в политической жизни.

 

Еще одна приятная позиция в мировом рейтинге – Беларусь 50-я в мире по индексу человеческого развития. Рейтинг составляла ООН. Согласно данным доклада, Беларусь возглавляет список стран с высоким уровнем человеческого развития. Это тоже лучший показатель среди стран СНГ – с нами 50-ю строчку разделяет и Россия. Возглавляют топ стран по индексу человеческого развития Норвегия, Австралия и Швейцария.

При расчете индекса учитывается ожидаемая продолжительность жизни, грамотность, образование и уровень жизни для стран во всем мире.

 

Еще одна приятная новость уходящего года – в рейтинге Doing Business мы на 37-й строчке из 190 стран. Исследование проводил Всемирный банк. За год нам удалось подняться в топе "Ведение бизнеса" на семь позиций.

 

Каждый третий житель Европы и Центральной Азии считает коррупцию одной из главных проблем своей страны.  К такому выводу пришла международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. В первую очередь, это касается Украины, Молдовы, Испании и Косово. По результатам опроса, в этих странах наибольшее число респондентов назвали коррупцию одной из основных проблем. И это как раз тот рейтинг, где приятнее оказаться в хвосте. В финале этого списка  Беларусь, Грузия,  Швейцария, Швеция и Германия. Только 14% белорусов считают коррупцию проблемой.

 

Еще одна интересная строка. Беларусь занимает 31-е место по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Об этом говорится в отчете, который ежегодно публикует  Международный союз электросвязи. Всего в списке 175 государств. Беларуси - единственной в СНГ - удалось улучшить свой прошлогодний показатель. На первой строчке разместилась Южная Корея, второе место у Исландии, замыкает тройку лидеров Дания. Мы опередили страны Прибалтики, Россия отстает от нас на 12 пунктов, Польша и Украина в рейтинге далеко позади.

 

Невозможно обойти стороной и тему спорта. Минск признан одним из самых спортивных городов на планете. Мы в топ-20 из 610-ти мегаполисов мира.  Минск занял 19-ю позицию. Причем, по сравнению с прошлым годом наша столица взлетела в топе сразу на 32 пункта. При составлении этого рейтинга учитывают количество спортивных событий – у нас ежегодно проводятся около 80-ти международных соревнований. Кроме того, Минск отметили за успешное проведение чемпионатов мира по хоккею, фигурному катанию, футзалу, художественной гимнастике.

 

Понятно, что масштабные спортивные форумы – это еще один плюс к туристической привлекательности страны. Однако, как удалось выяснить в ходе голосования National Geographic, больше всего туристы ценят нас за аутентичный отдых.

 


Беларусь на первом месте в номинации "Лучшая страна для агротуризма". Респонденты отдали нам 24% голосов. На втором месте прошлогодний лидер – Италия, третья позиция у Франции.  Кроме того, Беларусь вошла и в топ-5 стран для оздоровительного отдыха. И такие рейтинги еще раз подтверждают: белорусское гостеприимство работает!  

 

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