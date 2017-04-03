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Беларусь в 2018 примет Международный космический конгесс
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2 Апреля 2017 21:27

Беларусь в 2018 примет Международный космический конгесс

Беларусь в 2018 станет главной площадкой международного обсуждения проблем и достижений в мирном освоении космоса. Во французской Тулузе Ассоциация участников космических полетов выбрала Минск городом, который соберет около двухсот космонавтов со всех континентов: Европы, Азии, Америки. Форум, как ожидают организаторы, не только повысит туристический рейтинг Беларуси, но и, как говорят аналитики, принесет стране научные дивиденды. Например, новые соглашения с мировым космическим сообществом.

Вообще с космосом у нашей страны давняя дружба. Беларусь знаменита тройкой космонавтов - Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Он и сейчас работает на орбите. А история нашего движения к звездам началась еще в прошлом веке. А если быть точным, то и несколько веков назад. На околоземной орбите достижения белорусов - это работа не только пилотов, но и инженеров-конструкторов, штурманов, изобретателей космических карт и авторов технологий в области военной авиации и космонавтики. 

  

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