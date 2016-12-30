1 Января 2017 21:39

В ушедшем году впервые за историю существования двух крупнейших христианских религий — православия и католицизма — главы этих конфессий провели переговоры. Встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла на Кубе.

В этом смысле Беларусь может послужить примером межконфессионального диалога. Именно на нашей земле в равной степени и на равных правах живут, служат и молятся христиане разных конфессий. И не только христиане - верующие всех религий. У нас как ни в одной стране мира государственными праздниками является и католическое, и православное Рождество. Двумя конфессиями связаны целые семьи. За одним столом одной семьи отмечаются Пасхи - и православная, и католическая.

А загляните в музейные залы. В аутентичной белорусской иконографии тесно переплетены и византийские, и западноевропейские каноны. Иконы, написанные на землях современной Беларуси, по сути являются феноменом мировой иконописи. Национальные памятники церковного искусства впервые выставляли в Ватикане. Рядом со знаменитой Сикстинской капеллой. Выставка белорусских икон стала одним из ключевых моментов прошедшего Года культуры.

Впервые в истории и первыми на постсоветском пространстве Беларусь приняла Кодекс о культуре. Генетическая память народа, формула ДНК нашей национальной ментальности. К Году культуры Беларусь подошла с уже отреставрированными замками и дворцами, восстановленным крестом Ефросиньи Полоцкой, возрожденными слуцкими поясами. Это ничто иное как момент нашего самосознания.

А еще именно в 2016-м мы почти в унисон напевали строчки из стихов Богдановича. Напевали даже не только благодаря "Песнярам" и Мулявину "і тчэ забыўшыся рука замест пярсідскага ўзору цвяток радзімы васілька". Что это как не мелодия нашей ментальности? Богданович ее уловил и потому велик даже спустя столетие. Юбилей классика стал знаковым в ушедшем году и определяющим для объявления 2016-го именно Годом культуры.





Максим Богданович - один из создателей национальной литературы. Пятилетним ребенком его увезли в Россию. Он не слышал родного языка, но именно белорусский стал языком, на котором классик воспел величие родной страны. Имя Богдановича в календарном списке ЮНЕСКО. К 125-летию песняра в Беларусь привезли землю с могилы поэта. Духовные лица специально ездили в Ялту, где похоронен классик, чтобы в Минске - городе, где он родился, провести церемонию возвращения. В одну из ниш крипты национального пантеона - храма-памятника Всех святых - поместили сосуд с землей.