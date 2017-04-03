Беларусь нацелена на еще более открытые и понятные зарубежным компаниям условия инвестирования

2 Апреля 2017 21:03

Услуги белорусского стройкомплекса - одна из заметных доходных статей нашего экспорта. Строить мы научились хорошо, проекты наши востребованы. От первых нефтеградов в Сибири, тот же Лангепас, город советских нефтяников в тундре, (тогда главный проект белорусов) и к примерам сегодняшним - Гарлыкский калийный комбинат в Туркменистане.

Заслужили такое доверие во многом потому, что все последнее десятилетие модернизация строительной отрасли позволяла накапливать необходимый опыт и оттачивать качество предоставляемых услуг. Наши проектировщики и строители последние годы возводили в Латинской Америке не только жилые районы, но и построили целый ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также теплоэлектростанцию.

И, конечно, у соседей. Возводили белорусские зодчие и строители жилые микрорайоны в российской Калуге, получили контракт на участие в строительстве московского метро. Экспорт услуг наших архитекторов охватывает еще большую географию. Там и Мексика, и Австралия.

Еще один прибыльный сектор экспорта услуг - белорусская нефтянка. Наши специалисты на заказ, используя белорусские технологии, разрабатывают месторождения в Западной Сибири, Венесуэле, Эквадоре и Украине. Только на этом заработали 40 млн. долларов в 2015 году.

Неудивительно, что чаще всего интерес белорусских инвесторов как раз и идет в фарватере прибыльных статей экспорта. Как говорится, вкладываем туда, где преуспели сами. Белорусские девелоперы строят жилье для россиян и покупают санатории в странах Балтии. Белоруснефть и другие профильные инвесторы вкладывают в нефтяной север России.

Но кроме строительства и нефти, складские комплексы, автозапчасти, экспедиторство, продукты питания. И, разумеется, перспективное лидерство - отечественные ИТ-компании. Они все чаще вкладываются в зарубежные активы. Покупаем даже банки. Совсем свежий пример. Сбербанк России объявил о продаже украинской дочки консорциуму инвесторов - латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.

Но даже если не брать в расчет банки. Цифры от Белстата. За 2016 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,9 миллиарда долларов. Основные объемы средств были инвестированы в Российскую Федерацию, Украину, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, в этом же списке Кипр, Литва.

Любопытно, что и инвестируют в Беларусь чаще компании названных стран. От Российской Федерации - более половины от всех поступивших инвестиций, дальше в списке - Великобритания и Северная Ирландия, Кипр и Сербия. И, конечно, Китай. Беларусь, кстати, по темпам роста входящих китайских прямых инвестиций является лидером в СНГ. Наша страна яркий пример того, как инвесторы из КНР проявляют интерес не только к добыче углеводородов. Транспорт, инфраструктурное строительство, энергетика и т. д. Как раз те проекты, которые реализуются у нас.

Всего за 2016 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 8,6 миллиарда долларов. Не самый урожайный год. Задача - этот тренд развернуть и исправить положение с притоком зарубежного капитала в страну. Совместно с Всемирным банком идет поиск инструментов, соответствующих наиболее передовой международной практике. Есть цель создать в Беларуси еще более открытые и понятные зарубежным компаниям условия инвестирования в нашу страну.