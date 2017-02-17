Беларусь на конференции в Мюнхене представил посол в Германии Денис Сидоренко

19 Февраля 2017 21:21

Как побороть геополитическую рецессию и не допустить глобального кризиса. Ответы на эти планетарные вызовы сейчас ищут ведущие умы мира.

На неделе их в очередной раз объединила конференция в Мюнхене. От Беларуси там наш посол в Германии Денис Сидоренко. Три дня высокопоставленные участники обсуждают все то, что составляет первые пункты информационных лент: Сирия, терроризм, трансатлантические отношения, ситуация на востоке Украины.

Удается ли слышать друг друга? Наш политический обозреватель Алексей Адашкин внимательно наблюдал за переговорами в Мюнхене.

Первые полосы немецких газет занимает амери канский президент. Но это не из-за большой любви к миллиардеру. Избрание Дональда Трампа европейские эксперты назвали чуть ли не главной угрозой для безопасности. Новый глава Белого дома назвал НАТО ненужной организацией - и это шокировало участников альянса. В Мюнхен Трамп не полетел. Для успокоения союзников на конференцию прибыл вице-президент США.

Джеймс Джеффри, американский дипломат: "Цель Трампа - построить сильную экономику, чтобы сделать США еще более могущественными и во внешней политике. Президент настроен на укрепление нашего военного потенциала. Дональд Трамп видит США как очень важного игрока на международной арене, который вносит свой существенный вклад в обеспечение стабильности в Евразии. Это хорошо и для Беларуси, и для всех остальных стран".

"Конец Запада - каким мы его знаем". Так описывают ситуацию в мире многие участники мюнхенской конференции. В частности, выход Великобритании из ЕС называют началом возможного раскола на континенте. Сами англичане считают Brexit своим "освобождением".

Лорд Чарльз Пауэлл, член Палаты лордов парламента Великобритании, советник по безопасности премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: "Мы выходим из ЕС, потому что хотим вернуть себе власть обратно, мы не хотим, чтобы нами управлял кто-то извне. Это наше очень сильное стремление. Кроме того, англичанам очень не понравилась перспектива принятия большого количества мигрантов. У нас слишком маленькая страна для приема беженцев".

Накануне конференции в свет вышел 90-страничный доклад о ситуации в мире, подготовленный авторитетными экспертами. Аналитики бьют тревогу: планета вступила в геополитическую рецессию.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Мы живем в опасном мире, наблюдаем новые и старые конфликты, они становятся все более взаимосвязанными. Экстремисты перемещаются и теперь угрозы распространения глобального терроризма существуют для нас всех. Я считаю, что пришло время всем объединиться и найти ответы. Это будет нелегко, но это надо сделать, в том числе, задействовав дипломатический ресурс".

В условиях неопределенности все большей популярностью пользуются яркие политики. Статистика утверждает, что за последние 15 лет и в США, и в Испании, и в Германии выросло число сторонников сильных лидеров, которые на первое место ставят интересы своей страны.

Латта Редди, дипломат, заместитель Национального советника по безопасности Индии: "Мало стабильности, люди опасаются за будущее. И вполне естественно, что все большей поддержкой пользуются именно сильные правители, которые своими действиями стараются обеспечить безопасность и защитить свои народы. Это или президент Трамп в США, или премьер-министр Моди в Индии, или Президент Лукашенко - люди отдают предпочтение решительным политикам, которые могут обеспечить нормальную жизнь в своих странах".

Общее число участников конференции составило пять сотен человек. Кстати, во многом именно за счет мюнхенской конференции отель "Байрише Хоф" является самым прибыльным во всей Германии. Форум обслуживают почти тысяча человек. Педантичные немцы подсчитали, что ежедневно за дискуссиями о безопасности здесь выпивают 16 000 чашек кофе и 2 000 бутылок пива.

Отель "Байрише Хоф" разделен на две зоны. С одной стороны - конференц-зал, с трибуны которого звучат громкие заявления на публику. С другой - многочисленные помещения, где проходят отдельные встречи высокопоставленных участников. Такие переговоры проводятся в закрытом режиме. Но именно там принимаются реальные политические решения.

Вопросы войны и мира - в прямом смысле этого слова - обсуждались в этот раз в Мюнхене. Здесь встретились министры иностранных дел "нормандской четверки", кстати, впервые после их ноябрьских переговоров в Минске. Главный итог часового общения - на Донбассе уже в понедельник будет прекращен огонь. Движение к миру в Украине должно идти по минскому сценарию - об этом часто говорили в Мюнхене.

Беларусь не оказалась в стороне от глобальной дискуссии по безопасности. Нашу страну в Мюнхене представил посол в Германии Денис Сидоренко.

В кулуарах форума говорили о том, что отношение Запада к Беларуси меняется. Это ведет к активизации диалога и росту числа совместных проектов. Отмену виз для иностранцев в Мюнхене назвали уверенным шагом навстречу сотрудничеству и инвестициям.

Карл Бильдт, премьер-министр Швеции (1991-1994), министр иностранных дел Швеции (2006-2014): "Это был очень хороший шаг. Долгое время Беларусь была достаточно замкнутой. И немногие европейцы были в вашей стране. Сейчас посещение Беларуси стало очень простым и легким. Это поможет многим желающим лучше узнать вашу республику. Отмена виз - важный жест. И, я надеюсь, что результатом этого станет увеличение потока туристов в вашу страну".

Изначально мюнхенская конференция была площадкой для неформального общения НАТОвских генералов. Сегодня повестка форума действительно стала глобальной. Три дня в "Баварском дворе" обсуждали борьбу с ИГИЛ, отношения между Россией и Западом, военную безопасность в Тихоокеанском регионе. Отдельное внимание уделили защите от кибератак и фальшивых новостей.

В этом году были поданы девять заявок на проведение демонстраций против мюнхенской конференции. Больше всего протестующих собралось на центральной площади города - Мариенплац. Здесь были и бутафорские танки, и песни о мире во всем мире, и нецензурные жесты в сторону НАТО, и петиции за отказ от ядерного оружия.

Несколько тысяч полицейских обеспечивали охрану территории вокруг отеля "Байрише Хоф". Поэтому вряд ли участники этих двух мирных форумов - официального и уличного - услышали друг друга.

Для самой Германии этот год может стать своего рода определяющим. Осенью в стране выберут нового канцлера. С Ангелой Меркель соперничает политик, которого уже сегодня называют "немецким Трампом". Насыщенная избирательная кампания в крупнейшей экономике Европы вряд ли добавит на континенте стабильности, которой и так не хватает.