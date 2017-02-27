Главный эфир
26 Февраля 2017 21:22
Беларусь и Россия почти договорились по газу
На неделе Беларусь и Россия почти договорились по газу. Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко. Стороны уже подготовили дорожные карты, благодаря которым стоимость российского газа для Беларуси сможет заметно снизиться.
По следам этого заявления министр энергетики Владимир Потупчик отметил, что на данный момент белорусские промышленники платят вдвое больше российских. Это создает неравные условия для субъектов хозяйствования на едином рынке Евразийского экономического союза. И сближение цен на газ для потребителей Беларуси и России остается приоритетом в работе двух государств.
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