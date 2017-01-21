22 Января 2017 21:28

В этой сфере экспорт и продукции, и услуг только радует. Уже в первом месяце нового года Беларусь еще раз напомнила о себе мировому IT-сообществу, поддерживая имидж Кремниевой долины Восточной Европы. Это, напомним, цитата из американской газеты "Уолл Стрит Джорнал". Кстати, по объему экспорта услуг в сфере информационных технологий на душу населения мы занимаем лидирующие позиции.

Белорусы заявили о себе на выставке в Лас-Вегасе, а белорусские приложения - в топах магазинов для Android- и iOS-устройств. Они, впрочем, до этого были признаны стартапом года в Беларуси. С разработчиками пообщалась Ксения Рабчинская.

Маска для селфи, современный чат для переписки, танковые баталии и парящие в воздухе голограммы - это то, что стало ассоциацией с Беларусью для любого, у кого есть Интернет и немного любопытства. Это новый мир, где идея стоит очень дорого, но еще дороже стоит готовый продукт, и в этом мире сегодня создают все новые ассоциации с нашей страной – высокотехнологичные. Мобильными приложениями из Беларуси пользуются более 900 миллионов человек в 160 странах. Впрочем, это уже история, и цифра стремительно растет прямо сейчас, пока вы смотрите телевизор. В том числе и благодаря разработчикам приложения Eightydays – программа в App Store 50 дней. Все просто: город, даты – один клик – и перед вами карта вашего будущего путешествия с учетом даже самых скромных финансовых возможностей.

Сейчас команда учится жить на 2 полушария: в приложение хотят добавить возможность формирования маршрутов по Америке, но разница во времени немного затрудняет коммуникацию с будущими партнерами. Впрочем, к трудностям разработчикам не привыкать. Олег рассказывает всего одну показательную историю: за три дня до официального анонса приложения время составления маршрута системой вдруг выросло до 25 минут – понятно, что никто столько ждать не станет. Команде пришлось за три дня переделать систему – и в итоге мы ждем 10-15 секунд, не представляя, насколько сложен математический алгоритм, делающий за нас работу.

У команды уже есть предложения от инвесторов, и с ним же они планируют поехать на "ТекКранч Дизрапт" в Нью-Йорк – это один из самых популярных конкурсов стартапов в мире, он хорошо знаком тем, кто смотрел сериал "Силиконовая долина". Сейчас в копилке есть уже победа в конкурсе "Стартап года в Беларуси". Впрочем, конкурсы – это лишь приятный бонус, по-настоящему важно превратить идею в бизнес.

Так же, как раньше невозможно было представить, что парк высоких технологий, который был лишь идеей, объединит 160 компаний и 25 000 человек. Или что Беларусь станет одним из мировых лидеров по объему экспорта услуг в сфере информационных технологий на душу населения, опережая США и Россию. Сегодня это реальность. И ее продолжают не писать – кодировать – тысячи белорусов прямо сейчас.