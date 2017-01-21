22 Января 2017 21:21
Беларусь-Египет. Итоги двухдневного визита Александра Лукашенко
Регион, без которого невозможно представить себе становление нашей цивилизации, причем сразу нескольких эпох ее развития. Именно этим для всего мира является бассейн реки Нил. Здесь пирамиды и истоки библейских сюжетов, здесь в дельте Великой реки - великая эллинская Александрия. В Средние века, в новое время сюда устремляли свои взоры монархи, дипломаты и торговцы Европы. А египетский Суэцкий канал перевернул мировое представление о географии. Позже британцы называли контроль над землями от Каира до Кейптауна - основой выживания своей империи. Но в прошлом веке Африка освободилась от чужеземного владычества, и в этом готова стать одной из баз для развития всей Земли.
А посему приходить к Нилу, налаживать отношения с землей, которой река тысячелетия давала богатые возможности, это необходимый шаг. И хорошие отношения, как великие реки, тоже берут свое начало от одного или нескольких может и не самых крупных, но мощных, чистых и открытых источников. И хотя отношения Минска с Каиром - это давно не просто река, но широкое, как Нил, русло торговых и дипломатических контактов, но. Нынешняя неделя добавила в их течение свою особую, заметную, свежую струю. О белорусско-египетском потоке новых деловых и не только предложений - Илона Красуцкая.
Суета, смог и бесконечные пробки - самый большой город арабского мира, 20-миллионный Каир, живет своей шумной жизнью. Столица Египта сейчас напоминает одну большую стройку. Страна вплотную занята восстановлением экономики, пострадавшей в результате нескольких лет беспорядков и политического хаоса. Все эти события отпугнули потенциальных инвесторов и привели к резкому сокращению потока туристов. Повлиять на ситуацию пытаются и авиаперевозчики, и отельеры, предлагая порой существенные скидки.
А вот египетские власти и вовсе пошли на беспрецедентный шаг - разрешили проводить туристам частные вечеринки у пирамид Гизы. Тем, кто захочет устроить здесь ночные гулянья, придется раскошелиться на 7 тысяч долларов.
Справиться с последствиями экономического и политического кризиса страна намерена, опираясь только на своих проверенных временем партнеров. А белорусско-египетской дипломатии через неделю 25. Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.
Вообще на Востоке не принято сразу приступать к деловым переговорам. Тем не менее сразу из аэропорта кортеж белорусского лидера отправляется к резиденции "Иттихадия". Нетипичная для арабского мира спешка – пожелания глав государств. Визит Александра Лукашенко двухдневный, нельзя терять ни минуты, ведь с момента знакомства и первых переговоров политиков прошло полтора года.
Главы государств общаются в трех форматах. Журналистам доступны лишь протокольные кадры. В ожидании подробностей представителям СМИ пришлось томиться более 3 часов – это общий хронометраж переговоров лидеров Беларуси и Египта. За это время президенты рассмотрели вопросы двусторонней повестки, а также обменялись мнениями по мировым и региональным проблемам.
Беларусь и Египет сверстают дорожную карту развития всестороннего сотрудничества. Это ключевая договоренность глав государств. Президенты завизировали еще 10 документов, половина из них меморандумы о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства, науки, спорта.
Наконец, исполнится и мечта египетского президента. Абдель Фаттах ас-Сиси хочет узнать, что такое 20-градусный мороз. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу посетить Минск с ответным визитом. Впрочем, неважно, состоится он зимой или летом, в любую пору года главам государств будет о чем пообщаться и в неформальной обстановке. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляют рейтинги самых спортивных политиков мира.
Товарооборот между странами за последнее десятилетие вырос в 2,5 раза. Максимум зафиксирован два года назад: порядка 200 миллионов долларов. Новый рекорд сулят личные договоренности лидеров, углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий.
Старожилы африканского рынка – наши тракторы "Беларус", БелАЗы, Белшина, МАЗ. Каждый из брендов в этом году усиливает присутствие на африканском континенте. МТЗ поставит 1,5 тысячи машинокомплектов на сумму в 20 миллионов долларов, а Минский автомобильный откроет еще одно сборочное предприятие в Египте.
Программа второго дня визита привязана к белорусско-египетскому бизнес-форуму. По плану, его открывают главы государств. Но политики предлагают бизнесменам не дожидаться этой формальности, а сразу перейти к обсуждению контрактов. Сами удаляются на очередной раунд переговоров. Общаются больше часа, в том числе в присутствии министров. А после отправляются на выставку белорусской техники.
Параллельно в это же время новыми контрактами на десятки миллионов долларов обзаводятся МТЗ, МАЗ, Бобруйскагромаш, БелАЗ, Белшина. На помощь египетским коммунальщикам придет и техника "Амкодор". Ежегодно страна производит 25 миллионов тонн мусора, а перерабатывает всего 4 %. Египту нужны инвестиции и белорусские технологии.
Каждый турист, который уже не раз бывал в Египте, хорошо знает, что по прибытии в страну пирамид гид обязательно порекомендует не мыть овощи и фрукты водой из-под крана. На 85 % территории Египта нет систем очистки воды. Да и в условиях дефицита водных ресурсов страна заинтересована в полной переработке всех сточных вод.
Нынешний форум стал третьим по счету. Но такой масштаб впервые. Участники полтысячи кампаний. Представители самых разных сфер: от фармацевтики до энергетики. Определенные подсказки бизнесмены получают от белорусского Президента. С совместной продукцией партнеры готовы выходить на рынки третьих стран. От этого, в том числе, будет зависеть стабильность и спокойствие на всем африканском континенте.
Отношения между странами всегда характеризовала последовательность и, безусловно, взаимная поддержка. Ведь именно Египет был одной из первых стран мира, признавших суверенитет и независимость Беларуси. С нашей стороны неизменна предельная откровенность. Беларусь полностью поддерживает нынешний политический курс арабского государства. Да и переговоры в Египте прошли более чем успешно. Это читается и по настроению политиков – улыбки, крепкие рукопожатия. К тому же в большой политике мелочей не бывает. И в данном случае язык дипломатии не нуждается в переводе. В аэропорту своего белорусского коллегу провожает сам египетский лидер.