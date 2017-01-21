Беларусь-Египет. Итоги двухдневного визита Александра Лукашенко

22 Января 2017 21:21

Регион, без которого невозможно представить себе становление нашей цивилизации, причем сразу нескольких эпох ее развития. Именно этим для всего мира является бассейн реки Нил. Здесь пирамиды и истоки библейских сюжетов, здесь в дельте Великой реки - великая эллинская Александрия. В Средние века, в новое время сюда устремляли свои взоры монархи, дипломаты и торговцы Европы. А египетский Суэцкий канал перевернул мировое представление о географии. Позже британцы называли контроль над землями от Каира до Кейптауна - основой выживания своей империи. Но в прошлом веке Африка освободилась от чужеземного владычества, и в этом готова стать одной из баз для развития всей Земли.

А посему приходить к Нилу, налаживать отношения с землей, которой река тысячелетия давала богатые возможности, это необходимый шаг. И хорошие отношения, как великие реки, тоже берут свое начало от одного или нескольких может и не самых крупных, но мощных, чистых и открытых источников. И хотя отношения Минска с Каиром - это давно не просто река, но широкое, как Нил, русло торговых и дипломатических контактов, но. Нынешняя неделя добавила в их течение свою особую, заметную, свежую струю. О белорусско-египетском потоке новых деловых и не только предложений - Илона Красуцкая.

Суета, смог и бесконечные пробки - самый большой город арабского мира, 20-миллионный Каир, живет своей шумной жизнью. Столица Египта сейчас напоминает одну большую стройку. Страна вплотную занята восстановлением экономики, пострадавшей в результате нескольких лет беспорядков и политического хаоса. Все эти события отпугнули потенциальных инвесторов и привели к резкому сокращению потока туристов. Повлиять на ситуацию пытаются и авиаперевозчики, и отельеры, предлагая порой существенные скидки.

А вот египетские власти и вовсе пошли на беспрецедентный шаг - разрешили проводить туристам частные вечеринки у пирамид Гизы. Тем, кто захочет устроить здесь ночные гулянья, придется раскошелиться на 7 тысяч долларов.

Справиться с последствиями экономического и политического кризиса страна намерена, опираясь только на своих проверенных временем партнеров. А белорусско-египетской дипломатии через неделю 25. Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.

Вообще на Востоке не принято сразу приступать к деловым переговорам. Тем не менее сразу из аэропорта кортеж белорусского лидера отправляется к резиденции "Иттихадия". Нетипичная для арабского мира спешка – пожелания глав государств. Визит Александра Лукашенко двухдневный, нельзя терять ни минуты, ведь с момента знакомства и первых переговоров политиков прошло полтора года.

Главы государств общаются в трех форматах. Журналистам доступны лишь протокольные кадры. В ожидании подробностей представителям СМИ пришлось томиться более 3 часов – это общий хронометраж переговоров лидеров Беларуси и Египта. За это время президенты рассмотрели вопросы двусторонней повестки, а также обменялись мнениями по мировым и региональным проблемам.

Беларусь и Египет сверстают дорожную карту развития всестороннего сотрудничества. Это ключевая договоренность глав государств. Президенты завизировали еще 10 документов, половина из них меморандумы о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства, науки, спорта.

Наконец, исполнится и мечта египетского президента. Абдель Фаттах ас-Сиси хочет узнать, что такое 20-градусный мороз. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу посетить Минск с ответным визитом. Впрочем, неважно, состоится он зимой или летом, в любую пору года главам государств будет о чем пообщаться и в неформальной обстановке. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляют рейтинги самых спортивных политиков мира.

Товарооборот между странами за последнее десятилетие вырос в 2,5 раза. Максимум зафиксирован два года назад: порядка 200 миллионов долларов. Новый рекорд сулят личные договоренности лидеров, углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий.

Старожилы африканского рынка – наши тракторы "Беларус", БелАЗы, Белшина, МАЗ. Каждый из брендов в этом году усиливает присутствие на африканском континенте. МТЗ поставит 1,5 тысячи машинокомплектов на сумму в 20 миллионов долларов, а Минский автомобильный откроет еще одно сборочное предприятие в Египте.

Программа второго дня визита привязана к белорусско-египетскому бизнес-форуму. По плану, его открывают главы государств. Но политики предлагают бизнесменам не дожидаться этой формальности, а сразу перейти к обсуждению контрактов. Сами удаляются на очередной раунд переговоров. Общаются больше часа, в том числе в присутствии министров. А после отправляются на выставку белорусской техники.

Параллельно в это же время новыми контрактами на десятки миллионов долларов обзаводятся МТЗ, МАЗ, Бобруйскагромаш, БелАЗ, Белшина. На помощь египетским коммунальщикам придет и техника "Амкодор". Ежегодно страна производит 25 миллионов тонн мусора, а перерабатывает всего 4 %. Египту нужны инвестиции и белорусские технологии.

Каждый турист, который уже не раз бывал в Египте, хорошо знает, что по прибытии в страну пирамид гид обязательно порекомендует не мыть овощи и фрукты водой из-под крана. На 85 % территории Египта нет систем очистки воды. Да и в условиях дефицита водных ресурсов страна заинтересована в полной переработке всех сточных вод.

Нынешний форум стал третьим по счету. Но такой масштаб впервые. Участники полтысячи кампаний. Представители самых разных сфер: от фармацевтики до энергетики. Определенные подсказки бизнесмены получают от белорусского Президента. С совместной продукцией партнеры готовы выходить на рынки третьих стран. От этого, в том числе, будет зависеть стабильность и спокойствие на всем африканском континенте.

Отношения между странами всегда характеризовала последовательность и, безусловно, взаимная поддержка. Ведь именно Египет был одной из первых стран мира, признавших суверенитет и независимость Беларуси. С нашей стороны неизменна предельная откровенность. Беларусь полностью поддерживает нынешний политический курс арабского государства. Да и переговоры в Египте прошли более чем успешно. Это читается и по настроению политиков – улыбки, крепкие рукопожатия. К тому же в большой политике мелочей не бывает. И в данном случае язык дипломатии не нуждается в переводе. В аэропорту своего белорусского коллегу провожает сам египетский лидер.