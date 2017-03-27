Андреа Ригони на этой неделе несколько дней провел в Минске

26 Марта 2017 21:20

Беларусь и Совет Европы за последние два с половиной года сделали больше, чем за предыдущие десять лет. Такое заявление сделал докладчик по нашей стране в ПАСЕ Андреа Ригони, который на этой неделе несколько дней провел в Минске.

Итальянский депутат встретился и с Главой государства. Пост докладчика по нашей стране Андреа Ригони уже занимал с 2007-го по 2009-й годы. В 2014-м его вновь назначили на эту должность. Стоит отметить, что именно за время работы этого дипломата произошел значительный прогресс в отношениях Беларуси и Совета Европы. Александр Лукашенко выразил благодарность итальянскому политику за конструктивную позицию и желание внести позитив в развитие взаимодействия нашей страны с европейскими организациями. Кроме того, Глава государства подчеркнул, что диалог Беларуси с евроструктурами должен продолжаться.

Итальянский парламентарий на основе своей поездки в Минск подготовит проект доклада о ситуации в Беларуси, включающий новую резолюцию ПАСЕ. Документ будет представлен в Страсбурге в апреле нынешнего года. Совет Европы является старейшим в регионе межгосударственным объединением. В его состав входят 47 стран, в которых проживают около 800 миллионов человек. Беларусь активно работает над присоединением к международным договорам Совета Европы. Минск сегодня принимает полноценное участие в семи руководящих комитетах этой организации.