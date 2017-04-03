Александр Лукашенко встретился с топ-менеджерами Всемирного банка

2 Апреля 2017 21:05

Вместе со Всемирным банком мы с 1992 года. За четверть века объем инвестиций превысил полтора миллиарда долларов. Больше всего средств пошло на обновление транспортной системы - общая сумма 400 миллионов долларов. На совершенствование отечественных ТЭЦ - 215 миллионов. В ключе конструктивного диалога стороны намерены работать и впредь. Обсудить новую стратегию партнерства до 2021 года в Минск прилетели старший вице-президент по операционным вопросам Кайл Питерс и вице-президент по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.