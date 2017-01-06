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Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем посетили Свято-Духов кафедральный собор
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8 Января 2017 21:34

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем посетили Свято-Духов кафедральный собор

В субботу весь православный мир отметил великий праздник - Рождество Христово. Событие, которое объединяет нас, дарит чудесное настроение, приносит мир и согласие в каждый дом. Эти рождественские дни - время добрых дел, мудрости и духовности. Когда можно и, пожалуй, стоит задуматься, что от каждого из нас зависит судьба тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе.

По традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделил Президент.  Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем посетили Свято-Духов кафедральный собор. С великим праздником гостей поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки. А после Александр и Николай Лукашенко вместе с Митрополитом Павлом зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери - символ всеобщей молитвы за Беларусь.

В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. В этот особый день Рождества больше говорили  о добром: благополучии, милосердии, любви. И, конечно же, о главном - о межконфессиональном мире, взаимодействии церкви и государства, внешней политике и будущем страны. 

 

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