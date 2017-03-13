Актуальные вопросы развития страны

12 Марта 2017 21:00

Именно так в документах звучало официальное название совещания во Дворце Независимости, которое прошло в минувший четверг. Вот этих вопросов в последнее время и правда накопилось немало. Декрет № 3, о котором кто только сейчас не говорит, отношения с Россией, которые в последнее время далеки от духа Союзного государства, ну и не менее актуальная тема роста зарплат.

В четверг на совещании к каждому из вопросов подошли со всей решительностью. А точнее с решимостью их решать. Ведь одно дело говорить об этом, и совсем другое действовать. А вот как? Чтобы учитывались и реалии, и мнения, и судьбы. Итог - конкретные поручения. О них и расскажет Алексей Адашкин.

Мир сегодня национализируется. И мы не в стороне от этого движения. Впрочем, власти страны всегда во главу угла ставили именно национальные интересы. Кампания "Купляйце беларускае" стартовала у нас еще в конце 90-х. И вот сегодня мы видим, как Дональд Трамп начал свою работу в Белом доме с призыва покупать американское. Чтобы улучшить условия работы наших предприятий и расширить рынок сбыта, мы вступили в Евразийский экономический союз. Такие же цели преследовали и наши партнеры по ЕАЭС. Только прошло три года, а наши союзники почему-то не спешат выполнять договоренности. Торговые барьеры остались и даже укрепились. Условия покупки жизненно важных для нас углеводородов превратились в ком противоречий.

Решать споры надо в разговоре с помощью цивилизованного диалога. Это неизменная позиция белорусского Президента. И она касается не только внешней политики, но и сугубо внутренних вопросов. Вот, к примеру, Декрет № 3. Документ этот не финансовый. Скорее моральный. Правда, его исполнение вызвало много вопросов и критики. Декрет поэтому будет обновлен уже в течение этого месяца, но так, чтобы заложенный в него изначально дух справедливости остался.

Сразу несколько поручений озвучил Александр Лукашенко на совещании. К 1 октября будут составлены окончательные и дошлифованные списки тех, кто является социальным должником. В течение этого года сбор на финансирование госрасходов взиматься вообще не будет. Тем, кто налог оплатил и трудоустроился, деньги вернут. Кстати, все собранные по Декрету № 3 средства будут направлены исключительно на содержание детей. Еще одно требование Президента - к 1 мая должен быть решен вопрос трудоустройства всех безработных.

Об экономике страны в целом также говорили во Дворце Независимости. В этой сфере ряд позитивных трендов. Золотовалютные резервы превысили 5 миллиардов долларов. Инфляция снизилась до десяти с половиной процентов. А ставка рефинансирования уже в середине марта опустится до 15 процентов. Доходы населения при этом растут. Глава государства в очередной раз напомнил о требовании довести среднюю зарплату в стране до уровня в 500 долларов.

Стабильность в обществе - важнейшая ценность для белорусов. При этом оппоненты власти зачастую используют любой удобный повод, чтобы раскачать ситуацию и вывести людей на улицы. Цивилизованно высказывать свое мнение и недовольство - это конституционное право каждого. Но оно не должно влиять на спокойствие и безопасность в стране. Государство не может допустить организации у нас Майдана. Но вот свои гайд-парки должны появиться.

Государство внимательно прислушивается к запросам общества. На сигналы, которые посылает народ, власти стараются чутко реагировать. Ведь только с помощью открытого и честного диалога жизнь в стране можно сделать лучше и сохранить национальные интересы.