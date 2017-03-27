Акции протеста буквально захлестывают крупные города

26 Марта 2017 21:25

60 лет назад в столице Италии был подписан Римский договор – он положил начало Европейскому экономическому сообществу, которое со временем трансформировалось в крупнейшее интеграционное объединение современности – Евросоюз. К юбилейной дате ЕС подошел со множеством проблем. Начиная Брекситом и ростом популистских настроений и заканчивая миграционным кризисом вкупе с угрозой терроризма.

Для демонстрации европейского единства лидеры 27 государств ЕС (это все члены союза, кроме Великобритании) подписали декларацию о развитии сообщества. В документе обозначены ключевые проблемы Евросоюза, с которыми Брюсселю предстоит справиться в ближайшие 10 лет.

Рассказывает Юрий Козлов.

Настало время перемен. Так прокомментировал подписание Римской декларации глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Политик намекнул, что принятие декларации положит начало переговорам о формировании Европы разных скоростей. Это концепция предполагает разную степень интеграции для разных стран в единое сообщество. Против выступают страны Восточной и Южной Европы. Они опасаются остаться позади поезда, но в Брюсселе обещают, что к отстающим будут относиться с пониманием.

Всего в Римской декларации обозначены 4 ключевых направления в развитии ЕС. Безопасность, экономика, социальная сфера и позиции на международной арене. Также, как отметила немецкий канцлер Ангела Меркель, на повестке стоит и шлифовка уже принятых механизмов, которые действуют не совсем так, как задумывалось.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Теперь у нас есть программа действий, и мы должны претворить ее в жизнь. Мы должны добиться конкретных результатов, потому что есть вещи, которые меня немного беспокоят. Я имею в виду ситуацию, когда мы выполняли какие-либо решения, не продумав последствия. Это должно измениться в ближайшие 10 лет. Например, мы разрешили свободу передвижения, но не предусмотрели защиту внешних границ, а наша валюта не была защищена от кризисов. Но теперь мы позаботимся об этих моментах".

Саммит Евросоюза в Риме проходил в условиях беспрецедентных мер безопасности. В столице Италии были дополнительно размещены около пяти тысяч полицейских. Их главной задачей было обеспечение порядка на фоне акций анархистов. Утром в субботу итальянские правоохранители опубликовали видеозапись орудий леворадикалов, своевременно обнаруженных на пути следования колонны протестующих. Железные прутья, маски, газовые баллончики… Непосредственно перед началом митингов полиция арестовала около 120 человек. Официально - для установления личности. Но информагентства сообщают, что задержанные состояли в антиглобалистских движениях и могли готовить провокации во время шествий. Благодаря оперативной работе полиции акции в целом прошли спокойно. Всего в Риме состоялось пять разрешенных властями демонстраций самого разного рода. От шествия меньшинств до анти- и проевропейских митингов. Кстати, сам саммит проходил на фоне забастовки итальянских журналистов. В информационном бойкоте римской встречи приняли участие около 800 сотрудников местных СМИ.

И если европейцы с Брекситом уже смирились, то сами британцы продолжают оставаться в шоке от результатов летнего референдума. В Лондоне сторонники ЕС организовали демонстрацию против выхода страны из состава единой Европы. В митинге приняли участие десятки тысяч человек. Похожая акция прошла в шотландском Эдинбурге.

После серии экономических и политических кризисов, с которыми в последние годы столкнулась планета, акции протеста буквально захлестывают крупные города. Не только европейские. Накануне в Бишкеке была разогнана акция в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова. Задержаны 70 человек. Правоохранители – их было более полутысячи – применили дубинки и слезоточивый газ.

Кстати, в последние годы эксперты отмечают тенденцию: на фоне исламистской угрозы полиция Европы, Азии, стран Северной Африки все чаще действует на упреждение. Потенциальных погромщиков или провокаторов задерживают до начала демонстраций – как это было в Риме. Акции, которые проводятся без разрешения властей или их уведомления, все чаще жестко пресекаются. Последний пример – стихийное собрание представителей турецкой общины в Роттердаме.

К слову, в подавляющем большинстве случаев такие жесткие действия полиции находятся в рамках закона. Документы, регулирующие право на массовые собрания, существуют во всех цивилизованных государствах и очень схожи по содержанию.

Виктор Чудаков, старший преподаватель Академии МВД Беларуси:

"В любом европейском государстве перед проведением массовых мероприятий подается заявка, однозначно. В муниципальный орган или в делегированное отделение полиции или в префектуру - заявка пишется заблаговременно. Это бывает от 3-15 суток.

В Лос-Анджелесе непосредственно должны подавать заявку за 40 суток.

Если в дальнейшем заявка не соблюдается, это является нарушением. В Германии за это очень большой спрос идет. Во Франции мероприятие без заявки называются "сборищами", и полиция после двух предупреждений имеет права применять силу для их разгона.

Глядя телевизор, многие видят и в Интернете, как разгоняются беспорядки за рубежом: и применение слезоточивого газа, (кто-нибудь из наших граждан помнит применение слезоточивого газа на таких мероприятиях у нас - наверное, нет). Светозвуковые гранаты, водометы – кто-нибудь видел у нас их применение? Нет, конечно же. Применяли в Грузии и Америке установки РДЛ - акустические, которые звуком воздействуют на людей".

Организованное шествие либо демонстрация – это сигнал, который, по расчету организаторов, должен быть услышан. И потому, отмечают специалисты, играть нужно по правилам. Иначе можно столкнуться с ответными мерами. Если предостережения, прописанные буквой закона, не соблюдаются, мероприятие почти всегда и везде расценивается как спланированная провокация. В таком случае правоохранители из разных стран действуют по одному сценарию. Правда, разными инструментами.