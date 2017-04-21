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А. Лукашенко: "Стабильность, безопасность нашего государства - это святое"
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23 Апреля 2017 21:26

А. Лукашенко: "Стабильность, безопасность нашего государства - это святое"

Насколько в целом Беларусь готова давать адекватные ответы на современные угрозы?

На фоне глобальных проблем и на Беларусь стали смотреть иначе: наша страна рассматривается как последний гарант спокойствия в этом регионе, который связывает Запад и Восток. Да, отношения с Западом нормализуются, но у тамошних элит все же остается инертное мышление. Давайте послушаем, что сказал Президент на эту тему.

Спасибо большое, что пришли к нам в студию. В "Главном эфире" были депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик, сенатор Сергей Рахманов, экономист Сергей Солодовников и политолог Роза Турарбекова   

  

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