А. Лукашенко: "Беларусь будет работать на объединение и стабильность в Европе"

19 Марта 2017 21:33

И еще один вектор - европейский. Минск на неделе посетил вице-премьер - министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Александр Лукашенко на встрече с гостем из Брюсселя этот визит назвал знаковым. Во Дворце Независимости подробно обсудили двустороннее сотрудничество, а также контакты по линии ЕС. Европейские партнеры видят в Беларуси страну, которая настроена на взаимодействие и всячески способствует диалогу в регионе.

Бельгия в числе европейских стран, с которыми у нас наиболее развитые экономические отношения. Цифра общей торговли – 370 миллионов долларов. Но бывало более полумиллиарда. В целом на ЕС приходится примерно треть белорусского экспорта.