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25 Декабря 2016 21:14
Решением Президента 26 декабря на территории Беларуси будут приспущены государственные флаги
Соболезнования руководству России, родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Уважаемый Владимир Владимирович, чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе.
Большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель В.М.Халилов. Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства.
От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всему российскому народу, родным и близким погибших."
Александр Лукашенко
Белорусский и российский народы настолько близки, что любая беда, случившаяся в одной из стран, воспринимается как личная трагедия в другой. Вместе с российским народом скорбит и белорусский. И вот решения, которые принял Президент нашей страны Александр Лукашенко.
Решение Президента Беларуси А.Г. Лукашенко:
1. 26 декабря над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.
2. Ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.
Нет сомнения, что белорусы, в том числе и празднующие в эти дни Рождество католики, с пониманием и поддержкой отнесутся к такому решению.
"Уважаемый Владимир Владимирович, чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе.
Большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель В.М.Халилов. Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства.
От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всему российскому народу, родным и близким погибших."
Александр Лукашенко
Белорусский и российский народы настолько близки, что любая беда, случившаяся в одной из стран, воспринимается как личная трагедия в другой. Вместе с российским народом скорбит и белорусский. И вот решения, которые принял Президент нашей страны Александр Лукашенко.
Решение Президента Беларуси А.Г. Лукашенко:
1. 26 декабря над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.
2. Ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.
Нет сомнения, что белорусы, в том числе и празднующие в эти дни Рождество католики, с пониманием и поддержкой отнесутся к такому решению.
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