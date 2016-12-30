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25 лет независимости
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1 Января 2017 21:42

25 лет независимости

Что делало ушедший 2016-й особенным?  Для “Главного эфира”  статуэтка конкруса “Телевершина” стала вдвойне символичной. Во-первых, наша большая команда выиграла Гран-при. А во-вторых (и это куда более важно), за что жюри и зрители ее вручали – за  проект "Беларусь XXI". И вот в чем символизм. Именно в 2016-м наша страна отметила первую четверть своего суверенитета. Кто мог подумать 25 лет назад, что всем нам предстоит пройти такое? Чего стоило построить новое государство на осколках рухнувшей сверхдержавы. И мы построили. Мы сделали это вместе. И сегодня, если и смотрим назад, то только, чтобы поверить в свои силы и наметить новые цели для страны и поколений, которые будут жить в новое время. В веке XXI. И это уже другая наша Беларусь XXI.  

 

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