25 лет независимости

1 Января 2017 21:42

Что делало ушедший 2016-й особенным? Для “Главного эфира” статуэтка конкруса “Телевершина” стала вдвойне символичной. Во-первых, наша большая команда выиграла Гран-при. А во-вторых (и это куда более важно), за что жюри и зрители ее вручали – за проект "Беларусь XXI". И вот в чем символизм. Именно в 2016-м наша страна отметила первую четверть своего суверенитета. Кто мог подумать 25 лет назад, что всем нам предстоит пройти такое? Чего стоило построить новое государство на осколках рухнувшей сверхдержавы. И мы построили. Мы сделали это вместе. И сегодня, если и смотрим назад, то только, чтобы поверить в свои силы и наметить новые цели для страны и поколений, которые будут жить в новое время. В веке XXI. И это уже другая наша Беларусь XXI.