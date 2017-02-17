14 февраля был создан один из самых популярных сервисов в мире - YouTube

19 Февраля 2017 21:31

Мало кто знает, что на этой неделе 14 февраля праздновали не только влюбленные, но и пользователи одного из самых популярных сервисов в мире - YouTube. 12 лет назад три бывших сотрудника крупнейшей платежной системы PayPal открыли свой бизнес - сервис по загрузке видео. Кстати, YouTube

- это такое жаргонное слово на английском, обозначающее телевизор. Сейчас на своих экранах вы видите первый 18-секундный ролик, который был загружен в апреле 2005 года на видеохостинг. Это любительская съемка в зоопарке Сан-Диего. В 2011 году шутки ради было выложено самое длинное видео - почти 600 часов контента. В 2012 количество просмотров одного видеоклипа впервые превысило 1 миллиард просмотров. Согласно статистике, в минуту на YouTube загружается порядка двух часов видео. А за один день общей продолжительностью в 10 лет. Просто невероятно! Сервис на данный момент принадлежит корпорации Google . А миллионы террабайт данных хранятся в специальных дата-центрах, которые несут круглосуточную службу и размещаются, начиная от американских штатов Айова и Орегон, заканчивая Финляндией и Бельгией.