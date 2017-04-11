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11.04.2017 19:08 / Спорт Два гола и одна передача
11.04.2017 19:07 / В мире Самые дорогие серьги в мире выставили на продажу
11.04.2017 19:06 / Общество Минута молчания и молитва в память об узниках фашистских концлагерей
11.04.2017 19:05 / Политика Беларусь рассчитывает на взаимопонимание и скоординированность действий с Польшей
11.04.2017 19:03 / В мире Главы МИД стран "Большой семерки" не договорились
11.04.2017 19:02 / Экономика Беларусь и Пакистан намерены укрепить сотрудничество в агропромышленной сфере
11.04.2017 19:01 / Президент А. Лукашенко: В ближайшее время мы примем кардинальные решения по раскрепощению бизнеса
11.04.2017 18:55 / Общество Под пристальным вниманием ГАИ велолюбители
11.04.2017 18:50 / Общество Презентация обновленной "Улицы Бразил" состоится в августе
11.04.2017 18:48 / Общество В этом году столица позеленела на 13 тысяч деревьев
11.04.2017 18:45 / Общество Горячих звонков от граждан ждут представители власти
11.04.2017 18:04 / Французская полиция применила слезоточивый газ
11.04.2017 15:32 / Общество Московский район с 40-летием поздравили маленькие его жители
11.04.2017 15:31 / Общество Мисс "Модный переполох" выбрали в Жодино
11.04.2017 15:29 / Общество Дорожная милиция напоминает о правилах движения велолюбителей
11.04.2017 15:27 / ЧП В Несвиже водитель столкнулся с другим авто во время обгона
11.04.2017 15:25 / ЧП В районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист
11.04.2017 15:23 / Экономика Руководство столицы поддержит бизнес-инициативы со стороны предпринимателей Минска и Будапешта
11.04.2017 15:22 / Спорт "Ювентус" примет "Барселону". Прямая трансляция в 21:30 на "Беларусь 5"
11.04.2017 15:20 / Спорт Женская сборная Беларуси по настольному теннису - в элитном дивизионе командного ЧЕ
11.04.2017 15:18 / Спорт Константин Куровский взял золото на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бангкоке
11.04.2017 15:15 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису узнала соперника по раунду плей-офф
11.04.2017 15:12 / Общество Уникальная ID-альтернатива паспорту появится в Беларуси в 2019 году
11.04.2017 15:10 / Общество Белорусские медики прооперировали острый аппендицит полуторамесячному ребенку
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