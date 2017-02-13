Жировка познается в сравнении

12 Февраля 2017 21:10

В Большом разговоре Глава государства анонсировал большое совещание по ЖКХ. Пройдет оно в ближайшее время. В фокусе совещания будет опыт Минска - как у столицы получается оптимизировать систему жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается стоимости жилищно-коммунальных услуг, то январское повышение стало частью постепенного перехода к полному возмещению коммунальных услуг населением. По общим оценкам, в среднем оно составило 5 долларов в эквиваленте.

Напомним, что пятилетняя программа социально-экономического развития Беларуси до 2020 года предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Вот он - трехступенчатый план: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го - 75%, к концу 2018 года все 100%.

Но пока все разговоры о ближайшем будущем - о том, что волнует каждого: сколько заплатим в этом году? Как это соизмеряется с зарплатами? И популярный формат - сравнение: сколько у нас и сколько у соседей? Комментарий нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.

С января конкретные тарифы для разных городов страны утверждают областные исполкомы, для столицы - Мингорисполком. В любом случае они не могут превышать тарифы, установленные Совмином. И, конечно, уже в этом месяце все ожидают первые счета-извещения с новыми ценами. Кстати, первая информация уже начинает поступать.

Свежая статистика открытого голосования на портале коммунальной грамотности населения. Пока интернет-опрос в активной фазе, и рано сводить результаты. Впрочем, матрица наметилась.

На вопрос "Подорожала ли ваша жировка в феврале?" граждане отвечали следующим образом. 22% отметили, что коммуналка подорожала, но незначительно. 44% посчитали, что сумма в счет-извещении увеличилась на 10-20%, так как подорожала вода и отопление. Абсолютно никто не сказал, что коммуналка подорожала в 2 раза и есть необходимость оформлять субсидию. И примерно 22% отметили, что их счет за услуги ЖКХ сравним с суммой, которую они заплатили прошлой зимой.

В целом платежи за коммуналку вписываются в названные ранее правительством прогнозные цифры. Несмотря на поэтапное повышение тарифов, белорусская коммуналка остается одной из самых дешевых. Таковы и аналитические данные Международной ассоциации менеджмента недвижимости. Впрочем, еще раз вернемся к сравнениям. Как выстраивается логистика оплаты ЖКУ и сколько потянет стандартная двушка у наших ближайших соседей и в республиках бывшего СССР?

Итак, в сводной таблице зарплаты и средние затраты на коммуналку. Выводим процент общих расходов на услуги ЖКХ. Беларусь в этом списке очевидный фаворит. Наша квартплата (по сравнению с другими странами) с учетом разницы, полученной от средней начисленной зарплаты, которая, по данным Белстата, в ноябре прошлого года составила 370 долларов, отнимает наименьший процент семейного бюджета.

Графика-иллюстрация

1. Эстония - $1210 ($220) 18%

2. Латвия - $970 ($170) 17%

3. Литва - $829 ($220) 26%

4. Польша $1000 ($100) 10%

4. Россия - $435 ($65) 15%

5. Грузия - $422 ($45) 10,7%

6. Казахстан - $388 ($60) 15%

7. Армения - $382 ($135) 35%

8. Беларусь - $370 ($25) 6,5% (по данным Белстата за ноябрь)

9. Азербайджан - $300 ($30) 10%

10. Молдова - $233 ($100) 43%

11. Украина - $200 ($125) 62%

12. Кыргызстан - $174 ($60) 35%

13. Узбекистан $200 ($60) 30%

И еще одно любопытное голосование, которое определяло внешнюю форму и внутреннее содержание жировки. Вопрос к гражданам: "Каким, на ваш взгляд, должен быть счет-извещение по оплате за жилищно-коммунальные услуги?"

За нынешний формат (на двух печатных листах, с подробным описанием всех платежей и рекламой на обратной стороне) выступают только 14% граждан. За максимально облегченный вид извещения выступает подавляющее большинство. Более 53% голосуют за то, чтобы в жировке не было ничего лишнего: только информация о размере платы за ЖКУ. Очевидно, что более молодое поколение в принципе не нуждается в бумажном варианте. Почти 29% опрошенных устроит документ в электронном виде. К слову, белорусская жировка признана самой большой в мире.

В целом специалисты согласны, что система ЖКХ требует оптимизации. Вместе с тем низкие тарифы и порядок в системе ЖКХ во многом сохранились именно благодаря классическим социально-ориентированным подходам, а Беларуси во многих аспектах жилищно-коммунальной сферы удалось обогнать страны постсоветского пространства.

Впрочем, в любом случае сегодня система ЖКХ стоит на пороге качественной оптимизации. И здесь надо напомнить, что при выходе на 100-процентную оплату коммунальных услуг населением с государства, которое в значительном объеме субсидирует услуги ЖКХ, снимется колоссальное бремя. Но пока в создании ВВП страны должен участвовать каждый гражданин и уплатой налогов создавать тот самый бюджет государства, который и обеспечивает необходимую поддержку экономике.