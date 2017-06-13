Зеленая карта Беларуси - лучшая в мире

14 Июня 2017 07:10

Информационный ресурс со списком важных экологических инициатив - это совместный проект Минприроды и общественных организаций нашей страны в союзе с ООН - занял первое место в одной из номинаций на конкурсе всемирной встречи по вопросам информационного сообщества в Женеве.

Об этом стало известно на открытии в Минске совещания сторон конвенции Эспо. Сегодня более 200 делегатов из 45 стран мира продолжат обсуждения воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - здесь рассмотрят 15 важных документов, в том числе и в сферах зеленой экономики, достижения целей устойчивого развития и атомной энергетики. Планируется, что на площадке форума также обсудят претензии литовской стороны к Белорусской АЭС.

Ия Малкина, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Возможно, будут изменены подходы либо формат этого диалога, но РБ продолжает быть уверена в том, что любая конфронтация может быть завершена только путем диалога. Поэтому мы продолжаем призывать литовские власти использовать всевозможные площадки, для того чтобы общаться в позитивном плане, искать выходы. Лозунги не способствуют разрешению ситуации, они только усугубляют".

Конвенция Эспо ратифицирована в 45 странах, документ обязывает стороны уведомлять и консультироваться друг с другом при планировании крупных проектов: АЭС, химических заводов, крупных нефте- и газопроводов, мощных ТЭЦ. Беларусь еще перед началом строительства АЭС провела все необходимые консультации и направила документы другим странам, которые высказали заинтересованность, например, в Австрию. Совещания сторон конвенции завершатся в пятницу, тогда же планируется принятие минской декларации.