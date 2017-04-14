17 Апреля 2017 21:14

Доля цифровой экономики в ВВП стран ЕАЭС к 2025 году должна составить не менее 20 %. Такой прогноз сделала сегодня член коллегии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян во время открытия Международного форума ТIBO-2017. И напомнила, что вопрос о цифровой повестке Евразийского экономического союза был поднят именно белорусским бизнесом. Старт ее формированию был дан в декабре прошлого года. Сегодня страны Таможенного союза ведут эту работу не только на национальном, но и наднациональном уровне.

Карине Минасян, член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК: "Сейчас обсуждаем вопросы, связанные с тем, что необходимо совместными усилиями реализовывать проекты-инициативы, которые будут направлены на повышение конкурентоспособности наших стран через цифровые трансформации, через создание цифровых рынков, формирование общих цифровых платформ, реализацию проектов, связанных с общим пространством доверия Евразийского союза".

Сергей Попков, Министр связи и информатизации Беларуси, заместитель председателя организационного комитета TIBO-2017: "Упор будем делать на развитие и построение электронного правительства, цифровой трансформации различных сфер экономики. Это те новые тренды, которые в мире развиваются".

Уже завтра свои двери для посетителей откроет выставка TIBO-2017. Участники - ведущие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, а также средств и систем безопасности. Приветствие гостям и участникам форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, особо подчеркнув, что динамичное развитие IT-сферы входит в число важнейших задач для нашего государства.