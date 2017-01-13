Завод в Скиделе будет производить лекарства для лечения ВИЧ, рака и туберкулеза

13 Января 2017 07:11

В совместный белорусско-индийский проект инвестировано порядка 3 миллионов долларов. Планируется наладить выпуск порядка 50-ти препаратов по ценам ниже европейских аналогов. Между тем, запуск этого проекта в Скиделе - тот частный случай, который демонстрирует необходимость внедрения практики долгосрочных инвестдоговоров. Это должно сделать белорусский рынок стабильным и более привлекательным для зарубежных инвесторов.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Долгосрочные инвестиционные договоры – когда государство или уполномоченные органы гарантируют, что при реализации на заранее оговоренных условиях будут для внутреннего рынка приобретаться товары с этого инвестиционного производства. Это будет солидным подспорьем к тому, чтобы реализовать приоритет, о котором я говорил, – об инвестиционной деятельности".

В ближайшее время будет подготовлен проект указа о долгосрочных инвестиционных договорах. Проработкой документа займутся Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также Министерство экономики.