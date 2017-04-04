Завод "Белджи" откроется уже в июле

5 Апреля 2017 07:06

Об этом сообщил первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский в рамках научно-технического форума в Минске. Первый автомобиль здесь планируют спустить с конвейера этим летом. Новый завод под Борисовом станет полносборочным производством с мощностью первой очереди в 60 тысяч машин в год.

Геннадий Свидерский, первый замминистра промышленности Беларуси: "Тот, кто будет ехать на Борисов, увидит, что с правой стороны уже все изменилось. Все корпуса в запланированное время построены и готовы, оборудование поступило, сейчас идет монтаж и наладка оборудования. По срокам в первом полугодии завод уже должен по полному технологическому циклу вместе со сваркой, окраской, сборкой осуществлять производство. Я думаю, что к 1 июля мы увидим работающий завод, а не только построенные корпуса".

Также в планах у Минпрома - улучшить условия производства станков и металлообрабатывающего оборудования в Беларуси, уменьшить налог на недвижимость и землю для инвесторов, сократить число административных процедур при строительстве новых предприятий. Проект указа уже направлен в правительство.