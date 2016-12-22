Завершила работу осенняя сессия белорусского парламента

21 Декабря 2016 21:08

Под занавес парламентарии приняли ряд законопроектов и задали самые острые вопросы сегодняшнего дня правительству. Совместное заседание двух палат прошло в Овальном зале. Главная тема была заявлена, как перспективы развития минерально-сырьевой базы страны. Ответ за Совет Министров держал вице-премьер Михаил Русый. Но список вопросов и тем оказался гораздо шире. Все подробности дискуссий у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Михаил Русый сегодня пришел в парламент с докладом о минерально-сырьевой базе Беларуси: чем богаты недра, что приносит экспортные деньги. Есть площадки, где планируем найти до 5 миллионов тон нефти. Есть и планы по янтарю. Проекты ждут инвесторов. При этом мы удерживаем третье место в мире по продажам калийной соли.

Но больше всего вопросов было по самой нашумевшей и тонкой, как говорит вице-премьер, теме - продовольственной. Мы в этом году увеличили объемы продаж, но сегодня приходится говорить о запрете на поставки продукции для некоторых наших молочных заводов.

И здесь роль третейского судьи отводят Евразийской экономической комиссии, чтобы ее решения стали обязательными для исполнения всех партнеров.

Зарабатывать на внешних рынках Беларусь планирует и льноволокном. Производим до 40 тысяч тон. Потребляем только половину.

Богата Беларусь и рыбой. Произвести можем до 20 тысяч тон. Хорошо покупают за пределами страны нашу форель, карпа и щуку. В ближайшее время планируем открыть три новых рыбохозяйства.

За каждую отрасль отдельно отвечали и руководители министерств и ведомств. Например, Госстандарт готов запретить поставку в Беларусь лампочек низкой энергоэффективности, выполняя постановление Совмина о сертификации таких товаров.

Депутаты сегодня поддержали и изменения в закон, по которому содержание ГМО более 0,9 % будет прописано на этикетке. Также обязателен состав и соотношение ингредиентов.

Этот и другие проекты законов ко второму чтению будут готовы уже весной. Итог этой сессии - 30 готовых документов.

Cпикер Владимир Андрейченко отмечает сохраненную преемственность парламента и активность своих коллег по шестому созыву.

Насыщенной обещает быть и международная жизнь. Визиты на Восток и Запад. Центральное же событие - летняя сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

В Овальном зале депутаты соберутся все вместе уже только в апреле, когда начнется весенняя сессия. До этого времени основная работа в комиссиях. Там десятки законопроектов. К тому же сразу после Нового года будут готовить и проект бюджета на 2018 год.

К этой работе подключаться и коллеги из Совета Республики. Сегодня перед закрытием сессии они избрали 6 членов Центризбиркома и дали согласие на назначение Лидии Ермошиной Председателем ЦИКа. Также приняли и ряд законопроектов, одобренных Палатой представителей.