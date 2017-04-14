Экономика
18 Апреля 2017 19:08
Заседание совета глав администраций Регионального содружества в области связи прошло в Минске
Кооперация в области связи и информационных технологий - в приоритете взаимодействия стран членов СНГ. Об этом сегодня в Минске заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко на совместном заседании совета глав администраций Регионального содружества в области связи. За более чем 25-летнюю историю в СНГ проделана серьезная работа, связанная с развитием сетей связи, внедрением современных IT во все отрасли национальных экономик и систем госуправления. Вице-премьер подчеркнул, что очередная встреча в Минске внесет весомый вклад в дальнейшее развитие информационного общества СНГ и будет содействовать интеграции в мировое пространство.
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