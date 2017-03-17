Заседание Экономического совета СНГ состоялось в Москве

18 Марта 2017 09:07

Медицина, IT-сфера, нанотехнологии. На Экономическом совете СНГ в Москве рассмотрено более 40-ка проектов, которые входят в программу инновационного сотрудничества. Это нововведения в области космоса, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а так же использование нанотехнологий. Разработка программ шла из государственного бюджета стран Содружества. Теперь одна из задач - поиск заказчиков, которые заинтересованы в их практическом применении.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "Программа, в которой участвует Беларусь, - это очистка окружающей среды от нефтяных разливов. У нас не такая большая добыча нефти, и этот вопрос для нас не очень актуален. А для России, Казахстана и других стран такие технологии наиболее востребованы. Мы предлагаем свои разработки и, объединив усилия, получаем, как заказы, с точки зрения финансирования, так и сразу конкретные практические внедрения".

Также участники заседания обсудили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ.