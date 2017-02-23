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Юбилейный желтый автовеликан сегодня сошел с конвейера БелАЗа
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23 Февраля 2017 15:15

Юбилейный желтый автовеликан сегодня сошел с конвейера БелАЗа

Это трехтысячная машина грузоподъемностью 130 тон. К этой цифре машиностроители шли в течение 20 лет. Впрочем, сегодня руководство предприятия заявило, что 4-тысячный экземпляр должен появиться через три года. Отметим, карьерный самосвал 7513 - самая популярная модель в своем классе. И в прошлом году этот грузовик занял более 80 процентов мирового рынка. Ну а юбилейный автовеликан отправиться работать на горнообогатительный комбинат Украины.

И сегодня же на предприятии приняли решение создать лизинговую компанию, которая будет заниматься поставками карьерной техники на экспорт. Об этом сегодня заявил Председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Отметим, сегодня БелАЗ уверенно завоевал треть рынка карьерной техники в мире. И сегодня продукция жодинских машиностроителей поставляется более чем в 30 стран мира.

БелАЗ3000.jpg

БелАЗ3000.jpg

 

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