Взаимодействие государства и бизнеса обсудили в Доме правительства

1 Февраля 2017 21:10

Взаимодействие государства и бизнеса – перспективы и направления развития с учетом мирового опыта – все это стало поводом обстоятельного разговора в Доме правительства. В Беларуси принят соответствующий закон, но пока на практике механизм совместной работы бизнеса и государства идет не быстро. В тоже время благодаря частным инвестициям многие социальные проекты, которые так нужны сегодня городам, могут стать реальностью. А, окупив вложенные средства, частник может отдать объект в госсобственность. По этому пути пошли многие европейские страны. Их опыт, а также перспективные проекты в Беларуси изучила Светлана Лукьянюк.

Международные эксперты говорят: доллар, вложенный в инфраструктуру, может увеличить ВВП страны в будущем на 20%. Ведь от хорошей дороги, надежного источника энергии, да и современного медцентра выиграет регион. И его экономические показатели. Но денег из бюджета на все и сразу не хватает. И здесь на помощь государству приходит бизнес.

От инвестора как раз и ждут новых технологий и решений. Ведь государственно-частное партнерство — проекты не одного дня. А с окупаемостью до 20 лет и более.

Вот как это работает. Например, в городе нужно срочно решить проблему с освещением. В местном бюджете денег не хватает. Да и технические возможности не позволяют. Тогда власти объявляют конкурс и находят частных партнеров, которые знают, как строить и эксплуатировать эти системы. Все риски, разделение прибыли, расчет окупаемости и срок передачи объекта государству прописываются в контракте.

Такой подход актуален для нас. 10 лет назад на капитальные строения из бюджета Беларуси шло до 4% от ВВП, сегодня это цифра сократилась вдвое. А потребность в дорогах, больницах и детсадах не уменьшилась. И они ждут инвестора. Все активы, в конце концов, останутся в собственности государства. А частник покроет издержки прибылью. Ведь бизнес привык просчитывать на годы вперед.

Как раз, чтобы расставить все точки над "і", в Овальном зале Дома правительства и провели семинар.

О государственно-частном партнерстве в Беларуси заговорили 5 лет назад. В 2014 году провели парламентские слушания. Год спустя документ был принят. А летом 2016-го он вступил в силу. Но практика применения выявила пробелы законодательства. О них сегодня решили поговорить в Овальном зале бизнесмены, чиновники, банкиры и депутаты.

Первый пилотный проект государственно-частного партнерства в Беларуси – дорога М-10 от границы с Россией через Гомель на Кобрин с Европейским банком реконструкции и развития. Готовя документы по нему, открылись некоторые правовые недочеты.

Уже весной поправки планируют принять во втором чтении. К 2020 году каждый регион призывают заключить не менее одного соглашения с инвестором по схеме государственно-частного партнерства. Чиновники считают эту задачу сложной из-за низкой активности местных властей.

Речь идет об онкодиспансере в Гродненской клинической больнице, детских садах, а также строительстве больницы скорой помощи с привлечением средств Евразийского банка развития.