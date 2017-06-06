Выставку "Белагро" сегодня посетит делегация из Пензенской области

7 Июня 2017 07:05

Перспективы сотрудничества с Россией Александр Лукашенко обсудил на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По словам Главы государства, у стран хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных. Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область для Беларуси - надежный партнер. В прошлом году удалось переломить тенденцию снижения товарооборота - он превысил 50 миллионов долларов. И положительная динамика сохранится.



На территории Пензенской области успешно работают дилерские центры белорусских предприятий: "Амкодора", Гомсельмаша, Оршанского инструментального завода. Реализуются проекты промышленной кооперации. Практический интерес у партнеров из Пензенской области вызывает сельскохозяйственная сфера. Одно из перспективных направлений - сотрудничество в строительном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.



Сегодня российские гости посетят выставку "Белагро" и проведут ряд встреч.