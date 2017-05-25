Выставка MILEX подводит итоги работы

22 Мая 2017 21:05

Подводит итоги и завершает свою работу сегодня в Минске выставка MILEX. Благодаря форуму были подписаны выгодные международные контракты.

Так, например, Барановичский авиаремонтный завод будет ремонтировать Ми-17 и Ми-35. Кроме того, в Беларуси будут модернизировать самолеты Су-25 из Казахстана, а еще в нашей стране будут готовить специалистов по эксплуатации самолетов и вертолетов. Добавим, что наша доработка штурмовиков Су-25 высоко ценится среди профильных специалистов, еще ряд стран заинтересовался возможностями наших инженеров.

Александр Воробей, замдиректора ОАО "558 авиаремонтный завод":

"После оснащения новыми вооружениями он становится самолетом, который применяет высокоточное оружие - это телевизионные бомбы КААП, телевизионные ракеты, неуправляемые снаряды С-13, ракеты по воздуху Р-73".

Беспилотную авиацию планируется поставить на вооружение и в Министерстве внутренних дел Беларуси. Это нам подтвердил Игорь Шуневич. По словам главы ведомства, сейчас агрессивность внешней среды очень высока, надо соответствовать всем вызовам и угрозам. В первую очередь беспилотная авиация поможет решать самые оперативные задачи.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси:

"Я считаю, что в каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть летательный беспилотный комплекс, поскольку он позволит решать много тактических и практических задач милиции. Это и обнаружение без вести пропавших, заблудившихся, похищенного транспорта и много других задач, которые можно решать с этим комплексом. Поэтому мы надеемся, что нам удастся закупить и использовать его в ближайшее время".

За три дня международного форума достигнут ряд договоренностей, тем не менее эту тему сопровождает определенный гриф секретности. Стоит отметить, что в Минске было представлено 140 экспонентов, а саму площадку посетило более полусотни делегаций из 30 стран.