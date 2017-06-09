Выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу

10 Июня 2017 21:10

Форум собрал под свое крыло сотни предприятий и представил все лучшее, что производит белорусский АПК от широкой продовольственной линейки до последних новинок агротехники. Посетить масштабную выставку приехали более 30 иностранных делегаций. Ежегодно "Белагро" приносит нашей стране миллионные контракты. И эта выставка не стала исключением.

Первые итоги форума - в репортаже Ольги Анищенко. То, что в Беларуси еще один производитель основательно возьмется за выпуск тракторов, более того, откроет новый завод, уже не секрет. Идею даже одобрили в правительстве. А то, что "Амкодор" может - а речь именно нем - показали на "Белагро". Первый трактор от производителя почти неделю красовался на открытой выставочной площадке.

Все испытания пройдены, на поток пилот поставят с начала нового года. На "Белагро" "Амкодор" и Минский тракторный соседи. Но не конкуренты, заверяет руководство.

Крытые павильоны выставки гостей встречали в буквальном смысле хлебом-солью. Грузинские, молдавские, российские коллеги. Визиток и внимания хватило всем. Интерес - к новинкам. Столичный производитель в зарубежных поставках делает ставку на шоковую заморозку (хлеб и торты под воздействием температур хранятся дольше - до полугода). Но популярны у заказчиков и продукты, проверенные временем.

Белорусский производитель подводит первые итоги форума - о суммах сделок пока все же не говорят - и уже думает о будущем. Вот здесь руководство комбината демонстрирует сырье для производства макарон. Да, до уровня итальянской пасты не дотягивает: пшеница в Беларуси, конечно, не та. Но своя паста, как принято говорить, из твердых сортов белорусского производства будет. Осталось дождаться нового урожая. Пока муку закупят по импорту, хотя селекция работает и над этой задачей.

Зарубежным партнерам на выставке предлагали не только хлеб, молоко и мясо. Сегодня на экспорт идут даже рецептуры для выпуска продукции. Пакистан, например, заказал белорусским ученым техусловия на детское питание. Но главный заказчик все же отечественный производитель. Работают и с частными компаниями.

На "Белагро" договариваются не только фабрики, но и чиновники. На неделе сюда заезжали (и не просто полюбопытствовать) многие высокие гости — молдавский премьер, глава Пензенского области России, большая делегация африканского континента. Присматривались, что-то тестировали, завязывали контакты. Ведь это именно та площадка, где интерес к белорусскому продовольствию и технике перерастает в долгосрочное партнёрство.

Вот губернатор Пензенской области дотошно осматривает каждую белорусскую машину. И обязательно приценивается. После скажет: производство-то на уровне. Да и цена вполне конкурентна.

Многое взято на карандаш, к тому же белорусы получили приглашение на подобный форум в Пензу. Как сигнал: будем вместе работать и дальше, в том числе кооперировать усилия в производстве техники. Заглядывает на выставку и делегация Пермского края. Интерес также не праздный.

Впервые в Минске внушительная делегация стран Африки. Партнеры, что называется, сразу к делу. Нужна техника: грузовая и карьерная. Готовы даже финансировать. В Минске подписывают соглашение о выделении кредитов на 150 миллионов долларов. Деньги предоставит африканский банк. Поставки на континент стартуют уже в следующем месяце.

Амбиций у партнеров из Поднебесной не меньше. Говорят, будут строить на белорусской земле как новые сельхозпредприятия, так и модернизировать то, что создано. Готовы вложить в развитие сельского хозяйства миллиард долларов.

Белорусы предложили инвестировать в Оршанский район. Регион на особом контроле. Китайские гости подтвердили: готовы изучить потенциал Оршанского края. Детали будущего партнерства закрепят в дорожной карте сотрудничества. Ожидается, что документ подпишут в белорусской столице уже в понедельник.