Высокотехнологичный завод современной сельхозтехники появился в Борисове

29 Декабря 2016 15:19

От зерносушильных до больших комплексов по производству комбикорма.

Высокотехнологичный завод современной сельхозтехники появился на месте старого завода в Борисове. По итогам года, новые страны на карте экспорта и востребованная продукция, которая не имеет аналогов. О том, как на заводы возвращают экономическую жизнь - Ян Пашкевич.

20-летние станки, которые в последнее время не работали, после высокотехнологичного тюнинга опять задействованы в производстве сельхозтехники. Оборудование предприятие получило в наследство от бывшего завода, который до сих пор пустовал. Модернизация позволила сразу увеличить объемы производства втрое.

От зерносушильных до больших комплексов по производству комбикорма - сегодня на заводе выпускают более 10 видов сельхозтехники.

А вот это самый универсальный работник на предприятии. С помощью этого экрана можно следить за тем, как движется лазерный нож по металлу. И работает он с точностью до десятых тысячных миллиметра. Вот, например, это изысканное изделие сделано именно на этом лазере.

Обновление производства и разработка новой техники на предприятии идет в режиме нон-стоп. Одно из последних ноу-хау - электросито для зерна. Машина отбирает сочную рожь от пустышек.

Почти 75% белорусских механических хлеборобов сразу с предприятия направляются за границу. Среди новых направлений - Иран, Балканы и Германия.

По примеру борисовского предприятия в Центральном регионе планируют восстановить производство еще на 4 заводах. Реанимируют цеха в Жодино, Старых Дорогах, Смолевичах и Логойске. Там появятся современные фармацевтические и машиностроительные предприятия. Рабочие места получат более полутысячи специалистов.