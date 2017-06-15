Второй белорусско-китайский гуманитарный научный форум проходит в Минске

15 Июня 2017 21:12

Академии наук Беларуси и Китая работают над совместными проектами на сумму четыре миллиона долларов. Такие цифры были названы сегодня в Минске во время Второго белорусско-китайского гуманитарного научного форума. Более 120 экспертов на протяжении трех дней будут обсуждать механизмы и дальнейшее взаимодействие стран в концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути. Сегодня шла речь о развитии инфраструктурных проектов в парке "Великий камень".

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси: "Сотрудничество Беларуси и Китая находится на его пике. Китай является основным инвестором в промышленный и научно-технический сектор в РБ, является крупнейшим торговым партнером РБ. Нам сегодня интересна китайская культура, она особая, она сочетает в себе древние традиции, у нас коллективистские подходы в области организации экономики, в государственном регулировании".

Цай Фан, глава Китайской академии общественных наук: "Беларусь - один из стратегических партнеров Китая. И дружба между нашими народами, наше сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, затрагивает практически все сферы. Сегодня мы говорим о науке и ее применении в экономике. И я уверен, что по итогам этого форума мы определим новые проекты, в которых будут участвовать ученые наших стран".

Первый белорусско-китайский гуманитарный форум прошел два года назад в Пекине. Тогда главной темой стала Вторая мировая война. По итогам встреч стороны подписали положение о проведении культурных конкурсов и проектов на военную тему.