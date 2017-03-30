Востребованность продукции предприятий строительного комплекса будет расти

30 Марта 2017 19:08

Такую точку зрения высказал сегодня председатель Комитета госконтроля Беларуси. Леонид Анфимов посетил завод металлоконструкций в Молодечно. Загрузка его мощностей всего 30 %, а востребованность на продукцию растет. Завод выпускает металлические конструкции для изготовления транспортных галерей, эстакад, морских радиомаяков, логистических и спортивно-развлекательных комплексов. Новый бизнес-план позволит предприятию улучшить финансовое положение.

Председатель Комитета госконтроля встретился с трудовым коллективом предприятия. А после провел прямую телефонную линию для жителей Молодечно и района.