Экономика
30 Марта 2017 19:08
Востребованность продукции предприятий строительного комплекса будет расти
Такую точку зрения высказал сегодня председатель Комитета госконтроля Беларуси. Леонид Анфимов посетил завод металлоконструкций в Молодечно. Загрузка его мощностей всего 30 %, а востребованность на продукцию растет. Завод выпускает металлические конструкции для изготовления транспортных галерей, эстакад, морских радиомаяков, логистических и спортивно-развлекательных комплексов. Новый бизнес-план позволит предприятию улучшить финансовое положение.
Председатель Комитета госконтроля встретился с трудовым коллективом предприятия. А после провел прямую телефонную линию для жителей Молодечно и района.
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