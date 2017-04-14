Вопросы промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета

17 Апреля 2017 07:06

Вопросы продовольственных поставок и промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер. Владимир Семашко подчеркнул, что в частности по вопросам машиностроения поставок белорусской техники на российский рынок есть наработки и определены сроки.

Как ожидается, Высший государственный совет Союзного государства пройдет в июне.