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Вопросы промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета
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17 Апреля 2017 07:06

Вопросы промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета

Вопросы продовольственных поставок и промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер. Владимир Семашко подчеркнул, что в частности по вопросам машиностроения поставок белорусской техники на российский рынок есть наработки и определены сроки.

Как ожидается, Высший государственный совет Союзного государства пройдет в июне.

  

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