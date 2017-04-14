Экономика
17 Апреля 2017 07:06
Вопросы промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета
Вопросы продовольственных поставок и промышленной кооперации Беларуси и России войдут в повестку очередного Высшего госсовета. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер. Владимир Семашко подчеркнул, что в частности по вопросам машиностроения поставок белорусской техники на российский рынок есть наработки и определены сроки.
Как ожидается, Высший государственный совет Союзного государства пройдет в июне.
Другие новости
17.04.2017 08:07 / Экономика В Беларуси разработаны нормативно-правовые акты по сокращению проверок добропорядочных субъектов хозяйствования
15.04.2017 21:17 / Экономика Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"
14.04.2017 21:15 / Экономика Требования, предъявляемые к бизнесу, упростили до минимума
14.04.2017 19:15 / Экономика В экономике Беларуси отмечается положительный тренд
14.04.2017 14:30 / Экономика Андрей Кобяков: В экономике Беларуси наметился положительный тренд
14.04.2017 07:12 / Экономика Документы по развитию бизнеса в Беларуси будут готовы к подписанию в конце мая
14.04.2017 07:03 / Экономика Минск и Москва скорректировали соглашения в нефтегазовой сфере
13.04.2017 21:16 / Экономика Экономика дня
13.04.2017 21:14 / Экономика Премию правительства получили 10 предприятий
13.04.2017 21:12 / Экономика Сергей Данкверт снова путается в цифрах
13.04.2017 19:06 / Экономика В белорусско-польских отношениях на первом плане экономика
13.04.2017 19:00 / Экономика Беларусь и Россия внесли изменения в прежние соглашения в нефтегазовой сфере
13.04.2017 18:40 / Экономика Активно засевают "сахарные" поля
13.04.2017 15:28 / Экономика Сельхозорганизации Минской области продолжают весенние полевые работы
13.04.2017 15:22 / Экономика Презентация строительной и коммунальной техники китайским партнерам
13.04.2017 15:06 / Экономика Дмитрий Медведев: Россия и Беларусь пришли к решениям, удовлетворяющим обе стороны по цене на газ
13.04.2017 09:09 / Экономика В Москве прошла презентация Минской области
12.04.2017 21:00 / Экономика Группа по стимулированию деловой активности представила актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса