Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Вопросы между Беларусью и Россией в нефтегазовой сфере разрешены
Экономика
RSS
Вопросы между Беларусью и Россией в нефтегазовой сфере разрешены
Скачать Поделиться

3 Апреля 2017 21:07

Вопросы между Беларусью и Россией в нефтегазовой сфере разрешены

После общения главы государств подвели итоги, сделав заявления для прессы. Главы государств отметили, что удалось разрешить все вопросы, в том числе в нефтегазовой сфере.

  

Другие новости

Экономика дня 30.03.2017 21:07 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 28.03.2017 21:20 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =