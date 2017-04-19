Экономика
19 Апреля 2017 15:24
Во Фрунзенском районе реализуется проект по поддержке малого и среднего бизнеса
Во Фрунзенском районе реализуется проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Его главная идея - работа по принципу аутсорсинга. Это значит, что при наличии объемных заказов фабрика передает их часть более мелким производителям. Таким образом, крупное предприятие вкладывается в сроки, а маленькое - получает дополнительную прибыль и работу. Впервые эксперимент планируют провести на базе фабрики головных уборов - первые компании-аутсорсеры также определены.
За последний год во Фрунзенском районе зарегистрировано более 1200 новых предпринимателей, а также 300 новых организаций разных форм собственности. Фрунзенский район - самый населенный в Минске, в нем проживает почти полмиллиона человек.
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