Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"
Экономика
RSS
Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 21:17

Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"

Сохранение единого рынка ЕАЭС и равные условия хозяйствования субъектов стран - партнеров союза - остаются главными факторами дальнейшей экономической кооперации. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер Владимир Семашко. И отметил, что подписанные на днях в Москве нефтегазовые соглашения - серьезный шаг в этом направлении, который в конечном счете должен привести к созданию единого энергетического рынка.


  

Другие новости

Экономика дня 13.04.2017 21:16 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =