Экономика
15 Апреля 2017 21:17
Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"
Сохранение единого рынка ЕАЭС и равные условия хозяйствования субъектов стран - партнеров союза - остаются главными факторами дальнейшей экономической кооперации. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер Владимир Семашко. И отметил, что подписанные на днях в Москве нефтегазовые соглашения - серьезный шаг в этом направлении, который в конечном счете должен привести к созданию единого энергетического рынка.
Другие новости
14.04.2017 21:15 / Экономика Требования, предъявляемые к бизнесу, упростили до минимума
14.04.2017 19:15 / Экономика В экономике Беларуси отмечается положительный тренд
14.04.2017 14:30 / Экономика Андрей Кобяков: В экономике Беларуси наметился положительный тренд
14.04.2017 07:12 / Экономика Документы по развитию бизнеса в Беларуси будут готовы к подписанию в конце мая
14.04.2017 07:03 / Экономика Минск и Москва скорректировали соглашения в нефтегазовой сфере
13.04.2017 21:16 / Экономика Экономика дня
13.04.2017 21:14 / Экономика Премию правительства получили 10 предприятий
13.04.2017 21:12 / Экономика Сергей Данкверт снова путается в цифрах
13.04.2017 19:06 / Экономика В белорусско-польских отношениях на первом плане экономика
13.04.2017 19:00 / Экономика Беларусь и Россия внесли изменения в прежние соглашения в нефтегазовой сфере
13.04.2017 18:40 / Экономика Активно засевают "сахарные" поля
13.04.2017 15:28 / Экономика Сельхозорганизации Минской области продолжают весенние полевые работы
13.04.2017 15:22 / Экономика Презентация строительной и коммунальной техники китайским партнерам
13.04.2017 15:06 / Экономика Дмитрий Медведев: Россия и Беларусь пришли к решениям, удовлетворяющим обе стороны по цене на газ
13.04.2017 09:09 / Экономика В Москве прошла презентация Минской области
12.04.2017 21:00 / Экономика Группа по стимулированию деловой активности представила актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса
12.04.2017 19:04 / Экономика Комитет Госконтроля и Генпрокуратура предлагают изменить разработку научно-технических программ
12.04.2017 19:02 / Экономика Европейский вектор внешней политики Беларуси