Владимир Семашко дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру"

15 Апреля 2017 21:17

Сохранение единого рынка ЕАЭС и равные условия хозяйствования субъектов стран - партнеров союза - остаются главными факторами дальнейшей экономической кооперации. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер Владимир Семашко. И отметил, что подписанные на днях в Москве нефтегазовые соглашения - серьезный шаг в этом направлении, который в конечном счете должен привести к созданию единого энергетического рынка.



