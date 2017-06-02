В. Макей: Обеспечение экономической безопасности - первостепенная задача для Беларуси

2 Июня 2017 15:00

Обеспечение экономической безопасности - первостепенная задача для Беларуси. Сегодня об этом заявил глава МИД Владимир Макей на международном форуме, организованном экспертной инициативой "Минский диалог". При этом важнейшими направлениями остаются диверсификация экспорта и снижение зависимости от традиционных торговых партнеров. Пока экспортную формулу Беларуси сложно назвать пропорциональной, подчеркнул министр.

Расширению торгово-экономических связей будет способствовать и скорейшее вступление в ВТО. В последние годы Беларусь значительно активизировала переговорный процесс. И уже вышла на финальную стадию согласований.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы надеемся, что в течение достаточно короткого времени мы завершим переговоры с оставшимися государствами. Около 10-15 государств осталось, с кем мы должны завершить переговоры. Мы должны поработать над соответствующим документом рабочей группы. И мы сейчас этим плотно занимаемся. Мы ведем соответствующие консультации с нашими коллегами из других стран, активно работаем на женевской площадке. Я думаю, мы за достаточно короткий период времени пройдем тот отрезок пути, который нам осталось пройти".

Уже подписаны протоколы о завершении двусторонних переговоров с Японией и Кореей. К концу года планируется выйти на окончательное согласование позиций с рядом других стран, отметил глава МИД.