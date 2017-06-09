Вилейский район намерен первым в Минской области снизить выбросы парниковых газов на треть

9 Июня 2017 15:25

Они входят в состав атмосферы Земли и почти не пропускают тепло. Это значительно воздействует на климат - атмосфера Земли нагревается. Уменьшить парниковый эффект необходимо к 2030 году. Такое решение приняли во время национальной конференции по климату и энергии. Форум, который проходит в Вилейке, собрал шестьдесят экспертов в сфере энергетики и зеленой экономики. Подробнее расскажет Надежда Сербиненко.

Ольга Шляпо в своем городе поощряет к зеленым принципам. Проект, в котором она работает, направлен на создание эффективной и экологической жилищно-коммунальной системы. Первые шаги в этом направлении Вилейка сделала полтора месяца назад - с установкой первых разноцветных контейнеров. Давно знакомых для жителей крупных городов, но пока новых для небольших населенных пунктов.

Этот новый мусоровоз только недавно начал курсировать по улицам Вилейки. Он собирает только раздельный мусор: пластик, стекло и бумагу. За один день экотранспорт объезжает 27 контейнерных площадок.

111 евроконтейнеров и новый мусоровоз - это часть европейского экологического проекта. Он направлен на ресурсо- и энергосбережение и воспитание экодружелюбного образа жизни.

Вилейка - первая зеленая локация на карте Минской области. 8 месяцев назад в Ереване район присоединился к Соглашению мэров - инициативе Европейского союза по энергии и климату, направленной на уменьшение выбросов парниковых газов. Во всем мире к ней присоединились 7 000 городов. В следующие два года Вилейка должно показать первые итоги экологической работы.

Геннадий Костевич, заместитель председателя Вилейского райисполкома: "Для того чтобы сократить количество выбросов, необходима установка более совершенных котлов. Которые будут иметь более высокий КПД. Второе направление - это автомобильный транспорт, городской, закупка нового транспорта - евро-5, мы проводим дни без транспорта, предлагаем велопробеги, строим велодорожки".

Именно Вилейка приняла национальную конференцию по климату и энергии. Форум собрал более шестидесяти экспертов в сфере альтернативной энергетики, зеленой экономики, кураторов международных экопроектов.

Сегодня в Вилейке во время тренинга обсуждают вопросы привлечения инвестиций и финансирования экологических инициатив.