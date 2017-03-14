Виктор Назаренко: Подтверждать качество своей продукции обязаны изготовители

14 Марта 2017 15:21

Подтверждать качество своей продукции в первую очередь обязаны изготовители и импортеры, а не продавцы. Об этом заявил председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко в рамках очередного заседания рабочей группы по стимулированию бизнеса. Сегодня эксперты обсуждали вопросы допуска продукции на рынок: важно, чтобы все проверки товар проходил до того, как он попадет к продавцу. Это упростит работу предпринимателя и снизит его расходы. Кроме этого, в Госстандарте перерабатывают все технические кодексы, которые определяют прохождение этих процедур. Они превратятся в один документ, который получит название "Правила подтверждения соответствия".

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Принимая решение по упрощению допуска на рынок для добросовестных изготовителей и для добросовестного бизнеса, мы не должны забывать, что есть вторая часть бизнеса, которая поставляет продукцию или с необоснованно выданными документами, или контрафактную продукцию. Задача стоит не только упросить работу бизнеса, но и гарантировать, что на нашем рынке будет безопасная качественная продукция".

Всего рабочая группа обсудила сегодня около двух десятков вопросов. Принятые решения сформируют в отдельный блок, в котором и пропишут принципы на ближайшее будущее.