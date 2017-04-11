Ведение своего дела в Беларуси станет максимально простым

12 Апреля 2017 15:06

Проверки бизнеса будут значительно сокращены, а ведение своего дела станет максимально простым. Группа по стимулированию деловой активности, которая работала в Беларуси несколько последних месяцев, представила на общественное обсуждение самые актуальные новшества. Все предложения появятся сегодня на Национальном правовом интернет-портале. В проекте документа предусмотрено, что для старта в бизнесе нужно будет лишь уведомить местную власть. Все ныне действующие пожарные или санитарные нормы планируется отменить. Минимум требований к предпринимателям будет утвержден дополнительно Главой государства.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "В этом пакете предусмотрен документ о регулировании контрольно-надзорной деятельности, в котором также предусмотрено снижение количества проверок. В частности, предусмотрено, что плановые проверки вообще будут отменены. Останутся лишь проверки внеплановые и то по строго определенным основаниям. Чтобы контролеры не контролировали по своему усмотрению субъекты хозяйствования по надуманным основаниям, если это кому-то вздумается".

Рабочая группа обобщила около 200 предложений по стимулированию деловой активности. А теперь рассчитывает на активное обсуждение предложенных новшеств со стороны всех заинтересованных - как бизнеса, так и граждан.