Важную роль в укреплении отношений Минска и Белграда должна сыграть парламентская дипломатия

26 Января 2017 19:03

Сегодня на встрече в Палате представителей стороны подтвердили намерение развивать межпарламентский диалог. Он будет способствовать и более активному экономическому взаимодействию двух стран. Отмечен высокий потенциал научно-технической кооперации. Еще одним направлением перспективного сотрудничества названа банковская сфера, особенно с учетом того, что белорусские законы позволяют кредитовать зарубежных импортеров.