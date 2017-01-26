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Важную роль в укреплении отношений Минска и Белграда должна сыграть парламентская дипломатия
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26 Января 2017 19:03

Важную роль в укреплении отношений Минска и Белграда должна сыграть парламентская дипломатия

Сегодня на встрече в Палате представителей стороны подтвердили намерение развивать межпарламентский диалог. Он будет способствовать и более активному экономическому взаимодействию двух стран. Отмечен высокий потенциал научно-технической кооперации. Еще одним направлением перспективного сотрудничества названа банковская сфера, особенно с учетом того, что белорусские законы позволяют кредитовать зарубежных импортеров.

  

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