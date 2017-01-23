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В Женеве стартовали переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию
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23 Января 2017 19:00

В Женеве стартовали переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию

Это первый раунд полномасштабного диалога Минска и представителей ВТО. В основе обсуждений - доклад о присоединении Беларуси: его подготовил секретариат организации. Ранее же председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович не исключил, что Беларусь может присоединиться к ВТО уже до конца этого года. По его словам, серьезных барьеров для этого сейчас не существует. Продлятся переговоры по вступлению в ВТО до 26 января. В планах делегации Беларуси, кроме основной повестки дня, проведение двусторонних встреч с представителями десятков стран.

  

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