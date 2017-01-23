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В Женеве стартовали переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию
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23 Января 2017 15:04

В Женеве стартовали переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию

Это первый раунд полномасштабного диалога Минска и представителей ВТО. Ожидается, что в рамках переговоров наша делегация, которою возглавил первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, проведет двусторонние встречи с представителями десятка стран. В основу обсуждений ляжет доклад о присоединении Беларуси - его подготовил секретариат организации. Напомним, ранее председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович не исключил, что Беларусь может присоединиться к ВТО уже до конца нынешнего года.

  

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