В Женеве стартовали переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию

23 Января 2017 15:04

Это первый раунд полномасштабного диалога Минска и представителей ВТО. Ожидается, что в рамках переговоров наша делегация, которою возглавил первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, проведет двусторонние встречи с представителями десятка стран. В основу обсуждений ляжет доклад о присоединении Беларуси - его подготовил секретариат организации. Напомним, ранее председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович не исключил, что Беларусь может присоединиться к ВТО уже до конца нынешнего года.