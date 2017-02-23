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В Вене открылось зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
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23 Февраля 2017 19:13

В Вене открылось зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Беларусь на форуме представляет парламентская делегация во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком. Свой экономический и туристический потенциал в столице Австрии наша страна презентует в качестве хозяйки 26-й ежегодной сессии. Она пройдет в июле в Минске. Ожидается, что белорусскую столицу посетят около 700 гостей. Основные мероприятия пройдут в "Президент-отеле". Сегодня белорусская делегация приняла также участие в заседаниях общих комитетов ассамблеи: по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде. Запланированы и встречи с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентариями государств организации.

  

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