Экономика
23 Февраля 2017 19:13
В Вене открылось зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Беларусь на форуме представляет парламентская делегация во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком. Свой экономический и туристический потенциал в столице Австрии наша страна презентует в качестве хозяйки 26-й ежегодной сессии. Она пройдет в июле в Минске. Ожидается, что белорусскую столицу посетят около 700 гостей. Основные мероприятия пройдут в "Президент-отеле". Сегодня белорусская делегация приняла также участие в заседаниях общих комитетов ассамблеи: по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде. Запланированы и встречи с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентариями государств организации.
Другие новости
23.02.2017 15:15 / Экономика Юбилейный желтый автовеликан сегодня сошел с конвейера БелАЗа
22.02.2017 21:31 / Экономика Промышленный гигант "Могилевхимволокно" - в стадии активной модернизации
22.02.2017 15:29 / Экономика Семинар для начинающих предпринимателей прошел в столице
22.02.2017 15:26 / Экономика Предпринимателей поддержат столичные власти
22.02.2017 07:05 / Экономика Завершается срок подачи деклараций о доходах
21.02.2017 21:26 / Экономика Экономика дня
21.02.2017 21:03 / Экономика Министерством антимонопольного регулирования и торговли объявлен мораторий на проверки торговых инспекций
21.02.2017 19:02 / Экономика На заседании президиума Совмина рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь
21.02.2017 15:00 / Экономика Объявлен мораторий на проверки торговых инспекций
18.02.2017 21:10 / Экономика Развитию сети местных дорог отдадут приоритет в этом году
18.02.2017 15:02 / Экономика В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти
17.02.2017 19:01 / Экономика Приоритеты работы белорусской экономики в 2017
16.02.2017 21:19 / Экономика Экономика дня
16.02.2017 18:53 / Экономика Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
16.02.2017 18:45 / Экономика Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска
16.02.2017 15:18 / Экономика В Минпроме подвели итоги работы и озвучили новые задачи
16.02.2017 07:26 / Экономика Свободная экономическая зона "Могилев" отмечает 15-летие
16.02.2017 07:00 / Экономика К концу 2017 проверки на Минской региональной таможне сократят до 120 минут