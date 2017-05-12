В "Великом камне" завершено строительство первой очереди торгово-логистического комплекса

12 Мая 2017 15:05

Новые объекты под ключ сегодня сданы в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Завершено строительство первой очереди торгово-логистического комплекса: это бизнес-центр, выставочный павильон и складские помещения. Территория - почти 30 гектаров. В этот проект инвестировано 120 миллионов долларов. В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Он отметил, что возведение этих объектов прошло в кратчайшие сроки - за год белорусскими и китайскими строителями. Стройматериалы же процентов на 90 - отечественные.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "В рамках встречи 16 мая в Пекине глав государств Беларуси и Китая будет о чем доложить, оценить ход наших событий по развитию и застройке индустриального парка. Сегодня 9 компаний уже ведут строительство. Сегодня курсируют между Беларусью и Китаем 14 контейнерных поездов, следуя в Европу по Шелковому пути. Это говорит о том, что действительно "Великий камень" работает".

Наряду с коммерческими объектами в "Великом камне" уже начинают проектировать и социальную инфраструктуру. Это жилые дома, поликлиника, торговый центр, пожарное депо.