В Светлогорске презентовали коллекцию одежды из умных тканей

18 Апреля 2017 09:05

В Светлогорске презентовали первую в стране коллекцию одежды из умных тканей. В основном она предназначена для спорта и отдыха. А уникальные свойства ей придают специальные полиэфирные нити. В зависимости от добавок ткани способны поглощать влагу, удерживать тепло, нейтрализовать запах, защищать от бактерий и ультрафиолетового излучения.

Сергей Ушак, главный инженер завода полиэфирной текстильной нити ОАО "Светлогорскхимволокно":

"Мы предлагаем свои новые нити на рынках России, рынках дальнего зарубежья, и, я считаю, они имеют успех. Мы производим нити в промышленных объемах, не могу сказать, что очень большими партиями, но это исчисляется уже десятками тонн".

Сегодня такие ткани востребованы среди мировых производителей спортивной одежды, а также среди любителей охоты, рыбалки и здорового образа жизни.