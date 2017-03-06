В студии директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова

5 Марта 2017 21:12

Поговорим о стратегических мерах оживления экономики. Речь об инвестициях, борьбу за которые, откровенно говоря, в прошлом году проиграли. Снижение активности главным образом связано с сокращением госфинансирования. Все же роль ведущего инвестора в стране продолжает играть государство. Вкладывая в обновление предприятий или кредитуя жилищное строительство, в правительстве понимают: стране нужны иностранные инвестиции. Это не только новые рабочие места, но и новые технологии, новая продукция, новые рынки сбыта.

Видимо, в общении с инвестором пришла пора искать новые подходы. Так как угодить зарубежным партнерам, каким будет следующий после безвизового въезда шаг навстречу инвестору? Обсудим вместе с директором Национального агентства инвестиций и приватизации Натальей Никандровой (видео).